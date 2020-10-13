23 عضوا في برلمان كردستان يكررون المطالبة بسحب الثقة عن حكومة الاقليـم

قالوا انها فقدت اهلية القيادة

السليمانية ـ عباس اركوازي:

قدم 23 نائبا في برلمان كردستان طلباً لاستدعاء رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ومساءلته عن التدهور الخطير الذي يشهده الاقليم اقتصادياً وسياسياً، مؤكدين ان الوقت قد حان لسحب الثقة عن الحكومة.

وقدم 23 عضوا في برلمان الاقليم طلبا وفقا للمادة 69 من النظام الداخلي لبرلمان الاقليم، لمساءلة رئيس حكومة الاقليم، مؤكدين ان قدوم رئيس الحكومة الى برلمان الاقليم واجابته على اسئلة النواب الاسبوع المنصرم لاترتبط لا من قريب او بعيد بالطلب الذي تقدموا به لمساءلته، وقالوا،” نحن نصر على الطلب الذي تقدمنا به وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كردستان”.

واشار البيان الذي تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة الاقليم وتأخير توزيع رواتب الموظفين وادخار خمسة رواتب الذي يصل الى اربعة ترليون دينار دون مسوغ قانوني، يحسب على جملة التجاوزات القانونية والادارية التي قامت بها بحق الموظفين الحقيقيين في كردستان خلال السنوات السابقة.

واضاف،”اذا كان لدينا في السابق امل بسيط بهذه الحكومة ووعودها باجراء الاصلاحات، الا ان هذا الامل مات بعد قرارها بادخار خمسة رواتب جديدة للموظفين في الاقليم”، فضلاً عن استمرارها في التجاوز على الشفافية بملف النفط واغلب الايرادات الاخرى، مؤكدين ان الوقت قد حان لسحب الثقة عنها في برلمان الاقليم.