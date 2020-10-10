  • السبت , 10 أكتوبر 2020
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شاكيرا تقف إلى جانب الأمير وليام في “جائزة فرصة الارض”

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الصباح الجديد-وكالات:

أعربت النجمة الكولومبية من أصول لبنانية ​شاكيرا​ عن سعادتها بإنضمامها إلى جانب ​الأمير وليام​ لمجلس “جائزة فرصة الأرض”، كأحد أعضاء المجلس، قائلة: “الجائزة البيئية الأكثر طموحًا في التاريخ”.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمقابلة مع الامير وليام يتحدث فيها عن هذا الحدث، وعلّقت بالقول: “متحمسة لأخبركم عن جائزة فرصة الأرض، الجائزة البيئية الأكثر طموحًا في التاريخ، وفخورة بالإنضمام إلى الأمير وليام كعضو مجلس الجائزة”.

وأضافت: “تم تصميم Earth shot Prize لإلهام الحلول الإبداعية لإصلاح الأضرار التي لحقت بكوكبنا خلال هذه السنوات العشر المقبلة الحاسمة، ولإحداث تغيير حقيقي، ولا أطيق الانتظار لرؤيته يحدث”.

من جانب اخر وفي تصريحات صحفية، دعا غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة ريبابليك الجمهورية التي تهدف الى تغيير النظام في بريطانيا من ملكي الى جمهوري الأمير هاري وكيت ميدلتون إلى التخلي عن العائلة الملكية، وإبرام صفقة مع شركة “نتفليكس” على غرار ما فعل الأمير هاري وميغان ماركل. وقال: “أعتقد بأنه لو كان وليام وكيت يدركان حقيقة الأمر، فإنهما سيعرفان أن نهاية الأسرة المالكة هو الأفضل لهما وللبلاد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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