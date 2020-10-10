مشاريع منفذة وأخرى قيد التنفيذ ضمن خطة 2019 تعمل عليها شركات محلية

الصباح الجديد تتابع بعض منجزات البصرة

البصرة – الصباح الجديد :

باشراف محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني ومتابعة مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم وتواجد لجان المتابعة ودوائر المهندس المقيم تتواصل في البصرة أعمال تنفيذ عشرات المشاريع التي تخص المجالات التربوية والصحية والبنى التحتية وأعمال اكساء وتبليط الشوارع وغيرها في مركز المحافظة وأطرافها .

الصباح الجديد زارت عددا من هذه المشاريع بمتابعة قائممقام قضاء الزبير مشروع النقل الشامل في الزبير

فقد تم عقد اجتماع لوضع دراسة وخطط العمل لتنفيذ مشروع النقل الشامل في الزبير ضمن مراحل متعددة ، مع شركة الديوان للتصاميم الهندسية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام2020 والتي ستنفذ مشروع النقل الشامل والبدء بوضع الدراسة للمشروع لغرض تطوير عملية النقل وفتح الشوارع واستحداث شوارع جديدة وجسور وما يتعلق بمشروع النقل بحضور مدير بلدية القضاء.

والشركة المنفذة بدأت باعمال التخطيط والدراسة لغرض البدء بالتنفيذ تزامنا مع مشاريع البنى التحتية المتكامل في القضاء ، ويقوم الخبراء المختصون في الشركة بالتواصل مع الحكومة المحلية والبلدية لغرض إعداد الخطط والدراسات لتنظيم النقل الشامل ضمن مشروع متكامل لفك الاختناقات المروية وتشغيل خطوط متعددة للنقل منها النقل بالمركبات إضافة الى النقل من خلال خطوط المترو ، وسيتم الاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لسنوات طويلة .

واهداف الدراسة تلخصت في وضع السياسات المطلوبة بما يتناسب في تنفيذ المشروع والاطلاع على الخرائط التصميمية للمدينة ضمن التصميم الاساس الجديد وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ولمدة لأكثر من 20 سنة، وفي حال اكتمال الدراسة سينفذ ضمن عدة مراحل والذي سيعطي خططا مستقبلية للمراكز التجارية والعمرانية لمدينة الزبير .

مشروع القرنة المتكامل

ان المشروع الذي ينفذ من قبل شركة تيفورم التركية ضمن قطاع البلديات في خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019، سيشهد انطلاقة فعلية للعمل مع بداية الاسبوع الجاري .

وتم عقد اجتماع ضم قائممقام قضاء القرنة علي غانم المالكي وممثل الشركة وبلدية القرنة ومدير مشروع مجاري القرنة الكبير ممثلا عن شركة تيفروم التركية، للحديث عن موعد المباشرة الفعلية للمشروع وايضاح المناطق المشمولة بالمشروع الى جانب استلام المخططات الهندسية للمشروع.

اذ ابدت الشركة التركية استعدادها لتنفيذ المشروع ضمن المواصفات الفنية العالية وسيتم تحديد اجتماعات دورية مشتركة لمتابعة مستجدات المشروع .

مشروع البنى التحتية في دور القضاة

وواصلت ملاكات شركة النرجس للمقاولات اعمالها في تنفيذ مشروع البنى التحتية في دور القضاة بافراز 838 ضمن قطاع البلدية في خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019، وسط زيارة ومتابعة دائرة المهندس المقيم لمتابعة سير تقدم الأعمال، ونسب الانجاز، وكانت الاعمال الاخيرة تتضمن، الاستمرار في تنفيذ أعمال حدل السبيس الأولى Type B للمشروع، الى جانب تنفيذ اعمال قلع الشارع الخدمي الرابط بين شارع الزبير فضلا عن تنفيذ اعمال تسوية الأرض الطبيعية للشارع الرابط بين شركة تويوتا وشارع مشروع افراز 838 دور القضاة.

ويتواصل العمل في مشروع جامعة الزبير ضمن مشاريع التربية والتعليم العالي في خطة مشاريع البصرة لعام 2019، ويستمر العمل في مرحلة إكمال مخططات المرحلة الثانية للمشروع لتنفيذ أعمال الأسس للموقع الرئيس بعد إكمال الأعمال الترابية بالكامل ، وبعد إكمال إجراءات تخصيص مساحة الأرض المطلوبة لتوسعة الجامعة لتشمل عدد من الكليات الأخرى.

وتبلغ كلفة مشروع بناء جامعة الزبير 28 مليار دينار وينفذ على ارض مساحة 24 دونما ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة البصرة لعام 2019 ولمدة 24 شهرا.

وستبدأ جامعة الزبير بكلية العلوم ويضاف إليها كلية التربية عند افتتاحها ليتم توسعتها لتشمل كليات المجموعة الطبية ضمن مشاريع لاحقة بعد تهيئة الأرض المطلوبة لتوسعة المشروع، فكلية العلوم والتربية ستكون نواة لجامعة الزبير التي ستستقبل أكثر من 1500 طالب مع تهيئة 400 تدريسي في الاختصاصات المطلوبة و600 موظف لجميع الوظائف والأقسام، والجامعة ستسهم في فك الاختناقات في كليات جامعة البصرة وإنهاء معاناة طلبة مدينة الزبير ونواحيها مع توفير فرص عمل للسكان في تلك المناطق.

معالجة ونقل المياه الثقيلة ومياه الامطار

واعلنت شركة النرجس للمقاولات، عن اطلاق العمل في اعمال مد الانبوب الرئيس بمعالجة ونقل المياه الثقيلة ومياه الامطار من محطات الرفع الى محطة المعالجة على ناظم شط البصرة وبطول يصل الى 4 كلم، بقطر 220 سم وبطول 4 كلم الى محطة المعالجة الرئيسة على ناظم شط البصرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الزبير المتكامل .والخط الناقل لمحطة المعالجة يعد من الفقرات المهمة للمشروع وحال اكمال تنفيذه سينهي من مشكلات ومعاناة المواطنين في مجاري الامطار والمياه الثقيلة ، وسيتم ربطه بمحطات الرفع الاولى والثانية والخامسة وان الاعمال مستمرة لتنفيذه بالكامل ضمن وجبات عمل مستمرة والعمل على انتقال الى مناطق جديدة ووفقا لخطة العمل .

تأهيل وتطوير طريق بغداد- صناعية حمدان

ويتواصل العمل في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير طريق بغداد- صناعية حمدان ضمن قطاع الطرق والجسور في خطة مشاريع البصرة 2019 والمنفذ من قبل شركة سهل العراق للمقاولات .