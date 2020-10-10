الأولمبية ترسم ملامح الانتخابات التكميلية للجمعية العامة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حدد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، مواعيد اجتماعات الانتخابية التكميلية التي ستسبق انتخاب المكتب التنفيذي يوم 14 تشرين الثاني المقبل.

ونشرت اللجنة الأولمبية عبر موقعها الرسمي، تصريحا لرئيسها جاء فيه أنه «حدد يوم 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، لانتخاب لاعبين أولمبيين (رجل وامرأة) من المشاركين في آخر 3 دورات أولمبية وذلك لتمثيل زملائهما في الجمعية العامة».

وأضاف «سيتم انتخاب لجنة الرياضيين الأولمبيين وفقا للفقرة 7 من المادة 31 من النظام الداخلي أيضا»، لافتًا إلى أن المؤتمر الانتخابي سيبدأ عند الساعة الرابعة عصراً في أحد فنادق العاصمة بغداد.

وتابع «سيجري عقب ذلك، في اليوم ذاته، انتخاب اللجنة النسوية المؤلفة من 5 سيدات من بين المرشحات من عضوات الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية الوطنية وفقا للفقرة 5 من المادة 8 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية».

وأشار حمودي الى أن انعقاد الجمعية العامة في مؤتمر انتخابي تكميلي يوم 22 تشرين أول الجاري، لانتخاب 5 من الشخصيات المميزة التي قدمت خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر الأولمبي، و3 من العناصر النسوية التي قدمت خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر الأولمبي. وختم رئيس اللجنة الأولمبية «الجمعية العامة ستنتخب في الاجتماع ذاته ممثلين اثنين من بين المرشحين، لتمثيل الاتحادات المعترف بها من قبل الأولمبية الدولية، وفقاً للفقرة 2/ت من المادة 19 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية».

يشار إلى أن موعد استلام وتسليم استمارات العملية الانتخابية، بدأ اعتبارا من الخميس، على أن يكون آخر موعد لتسليمها ظهر يوم 14 تشرين أول الجاري».