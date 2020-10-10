درجال يبحث مع العميدي التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة وطني السلة

ضمن التحضيرات للمرحلة الآسيوية الثانية المؤهلة إلى المونديال

إعلام الشباب والرياضة

استقبل وزير الشباب عدنان درجال رئيس الإتحاد المركزي لكرة السلة الدكتور حسين العميدي وامين سر الإتحاد الدكتور خالد نجم ، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع اللعبة واستعدادات منتخبنا الوطني للنافذة الآسيوية الثانية المؤهلة لكاس العالم، وتم أيضاً طرح فكرة الإستعانة بـ مدربٍ اجنبي، إما ان يكون صربياً او أمريكياً مع تفضيل الأميركي حسب إقتراح إتحاد كرة السلة، نظرا لخبرة هؤلاء وتطور اللعبة لديهم.

و إقترح الوزير درجال ان تكون بنود العقد مع المدرب واضحة لمدة عام كامل والعمل بنظام المكافآت للملاك الفني واللاعبين ايضاً.وبينَّ درجال في نفس الوقت، ان الوزارة مستعدة لـ مدِ يد العون والوقوف مع الإتحاد بهذا الاتجاه من اجل الحصول على إنجاز يلبي طموح الجماهير ويوازي مكانة العراق الرياضية، وهذا ما سيتم العمل به مع جميع الإتحادات والأندية، مؤكداً أن شعار المرحلة الحالية سيكون «الدعم مقابل الإصلاح»، بل وسنذهب إلى أبعد من ذلك ليكون شعارنا للمرحلة القادمة «الدعم+ الإصلاح= الإنجاز»، ومن هذا المنطلق على الجميع العمل بعقلية الإحتراف، وليس بعقلية الهواة.كما تم التباحث أيضاً بشأن العمل المشترك على وفق الآلية الجديدة التي تستند على الرعاية والتسويق، إذ ستتولى وزارة الشباب والرياضة بالإتفاق والتنسيق مع الإتحاد الإدارة المالية والتنفيذية جنباً إلى جنب مع أمينيّ السر ، والمالية، في كل إتحاد من الإتحادات الرياضية. ونوقش ايضاً ضرورة تنسيق العمل مع المدرب الاجنبي بشأن إشراك الملاكات العراقية التدريبية في العمل وزيادة خبرتهم وتحديث اساليبهم بما يخدم واقع اللعبة وتطويرها لجميع الفئات العمرية، كوّن القاعدة هي الأساس للنهوض والارتقاء للكرة البرتقالية.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان للاندية الرياضية اعتبارات وخصوصية كبيرة لدى وزارة الشباب الراعي الرسمي للرياضة والشباب في العراق ، كون الاندية هي الاساس والمحطة الاولى التي تتعامل مع المواهب والالعاب الرياضية بصورة عامة ، ونقف على مسافة واحدة من جميع الاندية، ولا يميزها لدينا الا انجازاتها وابداعها . جاء ذلك خلال حضوره لمباراة ناديي الكرخ والزوراء الودية على ملعب الكرخ وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، وعبر درجال عن رغبته في تقديم العون لنادي الكرخ كونه من الاندية المهمة على خريطة الرياضة العراقية بجميع الالعاب ويعاني ايضا من بعض العقبات الادارية والمادية، جراء ارتباطه بوزارة التربية، واجرى الوزير درجال اتصالا هاتفيا مع وزير التربية علي حميد الدليمي لتعزيز الية التفاهم والتنسيق مع نادي الكرخ، منوها بانه سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة النادي مع وزير التربية للاطلاع على بنيته التحتية وواقعه الرياضي الحالي. وثمن «درجال» عمل الهيئة الإدارية للنادي وتواصلها مع المجتمع الرياضي وتبنيها تنظيم الانشطة الرياضية بمختلف الالعاب، مذكرا بان علاقة وزارة الشباب والرياضة مع نادي الكرخ وعلاقته الشخصية مع الهيئة الادارية جيدة جدا، والوزارة تسعى لمساعدة النادي بجميع السبل اسوة بالأندية

من جانب اخر، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمكتبه في مقر الوزارة، باطول رجل في العراق الشاب فيض العيساوي من محافظة الديوانية والبالغ طوله مترين و ٣٧ سم. واوعز الوزير درجال بدعم الشاب فيض العيساوي من خلال المهرجانات والمسابقات الدولية واقربها البطولة التي ستجري في دولة قطر لاطول رجل في العالم لعام ٢٠٢١، ونامل ان يحصل فيها على المركز الأول، فضلا عن مشاركته بفعاليات متحف المشاهير الذي سينظم في العاصمة بغداد.. من جانبه اثنى العيساوي على الدعم والحافز الكبير الذي تلقاه من زيارته للسيد الوزير وسعادته بهذا اللقاء المثمر.

إلى ذلك، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،بمكتبه في الوزارة، مؤسسة روانكا للتنمية البشرية بحضور مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين للنهوض بواقع الشباب العراقي من خلال البرامج والمعارض التنموية.

وقال الوزير درجال ان الوزارة حريصة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعمل في قطاعي الشباب والرياضة من اجل تقديم الدعم والبرامج المشتركة التي تصب في خدمة هذه الشريحة الكبيرة.

واستمع السيد الوزير الى شرح قدمه مدير البرامج في مؤسسة روانكا، نوزاد عبد الكريم عن مشاريعها المستقبلية وآفاق التعاون والتعريف بالمؤسسة.

من جانبه قدم نوزاد عبد الكريم شكره الى السيد الوزير لاتاحته الفرصة للتعاون مع الوزارة، مبينا ان المؤسسة ستقيم معرضا دوليا اون لاين للشركات الرائدة في شهر تشرين الثاني المقبل بهدف خلق فرص عمل للشباب العراقي في هذه الشركات حسب اختصاصاتهم العلمية والحرف التي يجيدونها، كما سيتم اقامة دورات تدريبية على هامش المعرض، وندوات حوارية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الشباب العراقي ووضع الحلول المناسبة لها.