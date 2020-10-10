الطائي يؤكد ان ميزانية نادي الشرطة تبلغ 8 مليارات دينار ‏

إعلان تشكيلة القيثارة لمنافسات الدوري الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، ان ميزانية النادي لم تبلغ 14 مليار دينار إطلاقاً مثلما يشاع في الإعلام .وقال الطائي في بيان إن : البعض يرجم بالغيب بخصوص ميزانية النادي، وكأنه عمل أمينا ماليا لدينا، نحن على استعداد لمناظرة الاندية المؤسساتية لما ينفقه النادي قياسا بكونه أولمبية مصغرة ميزانيتنا لم تتجاوز مطلقا ال(8) مليارات دينار ، أما الحديث عن ال(14) فهو محض افتراء.
وبين أن المحترفين من خيارات الجهاز الفني حصرا، وضاع الوقت مع محترف تونسي الامر الذي أثر سلبا في باقي الخيارات. والعديد من المحترفين رفضوا التواجد في العراق، فيما طلب البعض الاخر مبالغ هائلة لا يمكن تحملها.
واوضح ان بعض الأندية التي واجهناها في دوري ابطال آسيا كان سعر لاعبهم المحترف يوازي سعر فريقنا بأكمله، ولكن لاعبينا عكسوا مستواهم المميز في البطولة.. وتابع ننتظر خلال اليومين المقبلين التحاق محترفين من كولمبيا ونيجيريا لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.
من جانب اخر، كشفَ فريق الشرطة، عن قائمته النهائية التي ستشارك في الدوري العراقي الممتاز، والمقرر انطلاق منافساته في 25 تشرين أول الجاري.. وجاءت قائمة الشرطة كالتالي:-
»حراسة المرمى: أحمد باسل ومحمد حميد وعلاء خليل، واللاعبون: سعد ناطق وكرار عامر وعلاء مهاوي وحسام كاظم وخضر علي وحسن عاشور وعلي فائز وهرناندز دانيال ومراد محمد وايفورادو أوساجونا».
»محمد شوكان ومروان حسين واحمد جلال ومازن فياض وجاسم محمد وامجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وسعد عبد الامير وحسام جاد الله وصادق زامل وعلي مهدي وعلي جاسم وعمار غالب».
وتكون الجهازان الفني والإداري للشرطة من: علي الشحماني مشرفا، هاشم رضا مديرا إداريا، وعبد الغني شهد مدربا، وحيدر نجم وحسين عبد الواحد مساعدين، وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى، وجونزالو رودريجز مدربا للياقة البدنية.
وتم اختيار حسين الخرساني منسقا إعلاميا، ومنتظر الجابري مصورا، وبلال حسين علوان مديرا للتجهيزات، وعبد الرحمن جابر وعامر ثابت معالجين، وسيروان رؤوف وغزوان فيصل وابراهيم كريم إداريين.
هذا وتعاقد لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان مع نادي الشرطة بشكل رسمي قبل ساعة من غلق باب الانتقالات حيث حسم بشكل نهائي وجهته بعد أن غادر فريق الكويت الكويتي.
وقال مصدر من داخل نادي الشرطة أن اللاعب أمجد عطوان حسم وجهته وتعاقد رسميا لتمثيل الشرطة في وقت متأخر اي قبل ساعة من غلق سوق الانتقالات ليكون آخر إضافة لقائمة الشرطة قبل انطلاق الدوري.
وسبق لأمجد عطوان وان مثل الشرطة موسم ٢٠١٦ ثم غادر إلى نفط الوسط والنجف قبل ان يعود الموسم قبل الماضي إلى الشرطة ومن بعدها احترف بنادي الكويت لكنه عاد مجددا للشرطة وسيمثله الموسم المقبل.يشار إلى أن نادي القوة الجوية هو الآخر قد دخل على خط المفاوضات مع اللاعب قبل أن يوقع رسميا لنادي الشرطة.