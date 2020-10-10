الطائي يؤكد ان ميزانية نادي الشرطة تبلغ 8 مليارات دينار ‏

إعلان تشكيلة القيثارة لمنافسات الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، ان ميزانية النادي لم تبلغ 14 مليار دينار إطلاقاً مثلما يشاع في ‏الإعلام‎ .‎وقال الطائي في بيان إن : البعض يرجم بالغيب بخصوص ميزانية النادي، وكأنه عمل أمينا ماليا لدينا، ‏نحن على استعداد لمناظرة الاندية المؤسساتية لما ينفقه النادي قياسا بكونه أولمبية مصغرة ميزانيتنا لم ‏تتجاوز مطلقا ال(8) مليارات دينار ، أما الحديث عن ال(14) فهو محض افتراء‎.‎

وبين أن المحترفين من خيارات الجهاز الفني حصرا، وضاع الوقت مع محترف تونسي الامر الذي أثر ‏سلبا في باقي الخيارات. والعديد من المحترفين رفضوا التواجد في العراق، فيما طلب البعض الاخر مبالغ ‏هائلة لا يمكن تحملها‎.‎

واوضح ان بعض الأندية التي واجهناها في دوري ابطال آسيا كان سعر لاعبهم المحترف يوازي سعر ‏فريقنا بأكمله، ولكن لاعبينا عكسوا مستواهم المميز في البطولة‎.‎‏. وتابع ننتظر خلال اليومين المقبلين ‏التحاق محترفين من كولمبيا ونيجيريا لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.‏

من جانب اخر، كشفَ فريق الشرطة، عن قائمته النهائية التي ستشارك في الدوري العراقي الممتاز، ‏والمقرر انطلاق منافساته في 25 تشرين أول الجاري‎.‎‏. وجاءت قائمة الشرطة كالتالي‎:-‎

‎»‎حراسة المرمى: أحمد باسل ومحمد حميد وعلاء خليل، واللاعبون: سعد ناطق وكرار عامر وعلاء ‏مهاوي وحسام كاظم وخضر علي وحسن عاشور وعلي فائز وهرناندز دانيال ومراد محمد وايفورادو ‏أوساجونا‎».‎

‎»‎محمد شوكان ومروان حسين واحمد جلال ومازن فياض وجاسم محمد وامجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد ‏قاسم وسعد عبد الامير وحسام جاد الله وصادق زامل وعلي مهدي وعلي جاسم وعمار غالب‎».‎

وتكون الجهازان الفني والإداري للشرطة من: علي الشحماني مشرفا، هاشم رضا مديرا إداريا، وعبد ‏الغني شهد مدربا، وحيدر نجم وحسين عبد الواحد مساعدين، وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى، ‏وجونزالو رودريجز مدربا للياقة البدنية‎.‎

وتم اختيار حسين الخرساني منسقا إعلاميا، ومنتظر الجابري مصورا، وبلال حسين علوان مديرا ‏للتجهيزات، وعبد الرحمن جابر وعامر ثابت معالجين، وسيروان رؤوف وغزوان فيصل وابراهيم كريم ‏إداريين.‏

هذا وتعاقد لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان مع نادي الشرطة بشكل رسمي قبل ساعة من غلق باب ‏الانتقالات حيث حسم بشكل نهائي وجهته بعد أن غادر فريق الكويت الكويتي‎.‎

وقال مصدر من داخل نادي الشرطة أن اللاعب أمجد عطوان حسم وجهته وتعاقد رسميا لتمثيل الشرطة ‏في وقت متأخر اي قبل ساعة من غلق سوق الانتقالات ليكون آخر إضافة لقائمة الشرطة قبل انطلاق ‏الدوري‎.‎

وسبق لأمجد عطوان وان مثل الشرطة موسم ٢٠١٦ ثم غادر إلى نفط الوسط والنجف قبل ان يعود ‏الموسم قبل الماضي إلى الشرطة ومن بعدها احترف بنادي الكويت لكنه عاد مجددا للشرطة وسيمثله ‏الموسم المقبل‎.‎يشار إلى أن نادي القوة الجوية هو الآخر قد دخل على خط المفاوضات مع اللاعب قبل أن يوقع رسميا ‏لنادي الشرطة.‏