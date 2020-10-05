فلسفة غوارديولا الى اين ؟

عبقرية المدرب الاسباني الذائع الصيت (بيب غوارديولا) لايحجبها غربال، افكاره التكتيكية أصبحت منجما غنيا لكثير من طلاب التنقيب عن مفاهيم التدريب واسراره .تلميذ (كرويف) النجيب طَوَّرَ مدرسة استاذه الهولندي، أَسَّس قواعد متينة ومبادئ كروية مُتَجَذِّرة حصد من خلالها 27 لقباً عل مدى 11 موسماً قضاها مديراً فنياً كان فيها اميناً لأسلوب (التيكي تاكا) اينما حل وارتحل.

بناء هذا الأرث الكروي احتاج الى اكثر من مليار و 350 مليون يورو. توزعت في 3 اندية، (805.3) مليون مع مانجستر سيتي ، (204.1) مليون مع بايرن ميونخ و (341.5) مليون مع برشلونة، أُنفقت على 65 لاعب، خط الدفاع كان له النصيب الاكبر (556.1) مليون يورو. ورغم ذلك كان الخط الاسوء هذا الموسم، 8 تسديدات 6 اهداف بعد جولتين (بالبريميرليغ) ، فهل بنى المدرب الكتالوني مجده الكروي وسمعته التدريبية بأستخدام الاموال؟ وهل قيمة ماأنفقه وريث (كرويف) الشرعي يتناسب مع ماتحقق ويلبي طموحات مُلّاك وعُشّاق هذه الاندية خاصة (السيتي) ومن قبله (البافاري) الكبير بايرن ميونخ ! فشله الذريع في حصد (الشامبيونزليغ) الاوربي مع الناديين الالماني والانكليزي عطفا على هذا الانفاق الغير مسبوق يضع اكثر من علامة استفهام، (هانس فليك) حقق الثلاثية مع بايرن ميونخ بسيرج غنابري صاحب ال خمسه ملايين يورو و ليفاندوفسكي القادم بصفقة انتقال مجانية من (بوروسيا دورتموند ).

منذ وطئت قدم الاسباني ملعب الاتحاد انفق (السيتيزن) اكثر من ضعف ماانفقه البايرن وبرشلونة ولم يحقق سوى البطولات المحلية، الموسم الماضي حصد بطولة وحيدة، كأس الرابطة الانكليزية المسابقة الاقل قيمة في انكلترا. مع عدم نسيان ارتفاع اسهم النادي في البورصة العالمية.

فلسفة (غوارديولا) كلفت خزائن الاندية مليار وبضعة مئات الملايين من اليوروهات، بينما فلسفة (سقراط) فيلسوف اثينا أودت به الى التهلكة. وفلسفة (هيراقليط) شردته في الجبال. أما فلسفة (خريسيبوس) الاغريقي أماتته من الضحك .

مدرب محترف وناقد رياضي

ميثم عادل