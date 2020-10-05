درجال يصطحب بندر بزيارة تفقدية لمتابعة انجاز ملعب الزوراء الرياضي

إعلام الشباب والرياضة:

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بصحبة وزير النقل ناصر بندر أول أمس ملعب الزوراء الرياضي سعة 15 الف متفرج بجانب الكرخ الذي تنفذه شركة بلند باية الايرانية لحساب وزارة الشباب والرياضة .

وشملت الزيارة تفقد الاجزاء الداخلية والخارجية للملعب بجميع محتوياته فضلا عن اعمال التشطيبات المهمة داخل موقع vip واعمال الربط لشبكتي المياه الصافية والكهرباء اذا وصل الملعب الى مراحل متقدمة جدا بعد استئناف العمل فيه مرة اخرى وتجاوز اهم المعضلات في الجانبين الفني والمالي ، واطلع مكتب المهندس المقيم على اهم الاعمال الجارية حاليا مع تسجيل ملاحظات مهمة للاضافة والتعديل تقدم بها الوزيران .

ومن المؤمل ان يشهد الاسبوع المقبل وصول العمل الى مراحل الانجاز المتقدم في اعمال التشطيب والربط الخدمي بصورة مباشرة واجراء تشغيل تجريبي لاهم الاجهزة التي تم تامين وصولها ونصبها في الملعب.