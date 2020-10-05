الكرخ والزوراء يتعادلان إيجابيا.. والنجف يفوز على السماوة

استعدادا ً لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الكرخ والزوراء الودية التي اجريت على ملعب الاول في اطار استعدادات الفريقين لدوري الكرة الممتاز.. وجاء هدف النوارس عن طريق اللاعب مصطفى محمود فيما للكناري اللاعب مهند كريم.

وحضر الى ملعب الكرخ وزير النقل ناصر الشبلي بمعية وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لمشاهدة المباراة التجريبية بين الفريقين.. وحث وزير النقل لاعبي الزوراء والجهاز والفني على تقديم افضل المستويات في منافسات الدوري، بحسب بيان نادي الزوراء.. واضاف الوزير، ان «دعم الوزارة المالي للزوراء لن يتوقف في سبيل انجاح مهمة النادي ، خصوصا وان الزوراء مقبل على مشاركة اسيوية تحتاج الى دعم مالي ومعنوي ، وهذا ما سنسعى اليه».

وفي مباراة أخرى، فاز نادي النجف على نظيره السماوة بهدف يتيم في مباراة ودية جرت في ملعب المحافظة القديم، ضمن استعدادات الفريق للدوري .. وسجل الهدف الوحيد للنجف مصطفى مؤيد.

إلى ذلك، وصل وفد نادي نفط الوسط إلى مدينة أربيل، للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة 12 يومًا، تحضيرًا للموسم المقبل.. وقال المشرف على كرة نفط الوسط، فراس بحر العلوم «الفريق وصل إلى مدينة أربيل، بعد تعذر تأمين معسكر خارجي في مصر بسبب جائحة كورونا».

وأضاف بحر العلوم «المعسكر يستمر لمدة 12 يومًا، ويتخلله خوض 3 أو 4 مباريات ودية مع الأندية المتواجدة في أربيل».ونوه «المعسكر محطة مهمة لرفع جاهزية الفريق، من خلال تكثيف التدريبات بواقع حصتين تدريبيتين يوميًا».وأشار إلى أن نفط الوسط سيكون من الفرق المنافسة على المراكز الأولى، بعد استقطاب مجموعة مميزة من اللاعبين، تحت قيادة جهاز فني متمرس.

يشار إلى أن نفط الوسط، أنهى تعاقده مع محترفين اثنين، وعلى وشك التعاقد مع لاعبين آخرين قبل انطلاق الدوري الممتاز.

كما وصل وفد نادي الحدود، إلى محافظة أربيل للدخول في معسكر تدريبي، يستمر لمدة 12 يوما تحضيرا للموسم المقبل.. وقال مظفر جبار مدرب الحدود، «الفريق وصل أربيل واستقر في مقر إقامته، ويخوض أولى تدريباته أول أمس، ونسعى لاستثمار المعسكر للتحضير للموسم الكروي».

وواصل: «الفريق مكتمل الصفوف وسيكون الهدف من المعسكر الإعداد الفني والبدني الجيد، طالما أن الدوري سينطلق في الشهر الجاري بعد انقطاع طويل».وأضاف: «المعسكر يستمر 12 يوما يتخلله عدد من المباريات الودية مع أندية أخرى، والمعسكر يعد المرحلة الأخيرة قبل الشروع بالمشاركة في منافسات الدوري».يشار إلى أن الحدود يفتتح منافسات الدوري العراقي، بلقاء الميناء في مدينة البصرة.

وفي جانب التعاقدات، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي أربيل مع محترف جديد من جنوب إفريقيا لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال المنسق الإعلامي لنادي أربيل ريبين رمزي إن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم ويليام تواله من جنوب إفريقيا ليكون ثاني محترف يتعاقد معه النادي خلال اليومين الماضيين بعد التعاقد مع البرازيلي ريبيرو سانتوس.

وأشار إلى أن ويليام من مواليد 1990 يلعب بمركز الهجوم وسبق له تمثيل أندية المقدمة في جنوب إفريقيا آخرها نادي تشيبا، لافتا إلى أن بطاقة اللاعب الدولية وصلت إلى أربيل وبالتالي بات ضمن قائمة النادي بشكل رسمي.. يشار إلى أن فريق أربيل يقوده المدرب الكرواتي رادان للموسم الثاني على التوالي.