سيرين عبد النور: أوبرا وينفري مثال المرأة القوية

الصباح الجديد-وكالات:

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بـ فيديو للإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، تحدثت فيه عن الأشخاص الذين لا يحبونك دائًما، وكيفية التعامل معهم، وقالت سيرين في تعليقها على الفيديو الذي نشرته غبر حسابها في “انستغرام” : ” الناس لا يحبونك دائماً! فظيعة كيف فسرت السبب لمن تهدون الفيديو، أوبرا وينفري مثال المرأة القوية”.

وكانت أوبرا قالت في الفيديو: “إن الناس لا يحبونك دائما، ولن يكونوا سعداء لأجلك دائما، وإذا احطت نفسك بأشخاص ليسوا معتادين على نجاحك سيملأهم الخوف ويصبحون خائفين”.

وكانت سيرين نشرت منذ أيام صورة لها عبر حسابها في “تويتر” أرفقتها بتعليق قالت فيه: ” ما بحب الأذى ولا بحب احد يحبني نكاية بأحد ولا بحب احد يكرهني كرمال احد … بآمن ان الكلمة الحلوة دواء وعندي حلم ان الارض ومن فيها يصبحوا مثل السماء وما فيها، شو بتقولوا ممكن ؟ يذكر أنه وبالرغم من الصعوبات التي رافقت العرض الأول لمسلسل (دانتيل) الذي تقوم ببطولته سيرين عبر تطبيق (شاهد) إلا أنّ العمل تمكن من تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة محتلاً المرتبة الأولى، خلال شهر ونصف الشهر من عرضه، إضافة إلى التفاعل الكبير الذي رافقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي