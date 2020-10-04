حصة كبيرة من خطة مشاريع البصرة 2019 كانت للطفولة ورياضها

محافظ البصرة للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني ان قطاع الطفولة منح حصة كبيرة من خطة مشاريع البصرة 2019، واحالة 15 مشروعا لانشاء رياض للاطفال.

هذا الامر يحدث لاول مرة في العراق

وقال العيداني لقد اعطت الحكومة المحلية في البصرة اهتماما خاصا لقطاع الطفولة في خطة مشاريع البصرة 2019 اذ تمت المصادقة واحالة 15 مشروعا لانشاء رياض اطفال في مناطق مختلفة من المحافظة ، لافتاً الى ان هذا الامر يحدث لاول مرة في العراق .

وتابع ان محافظة البصرة راعت ان تكون مشاريع رياض الاطفال موزعة على كل مناطق المحافظة ، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعادة بناء العراق يبدأ من مرحلة الطفولة ، عبر الاهتمام بها وصناعة مستقبل العراق.

الاعمال تسير في هذه المشاريع بخطى جيدة

من جانبه وللمزيد من المعلومات ذكر مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبد الكريم ان مشاريع رياض الاطفال توزعت بواقع 4 في مركز محافظة البصرة، هي مشروع هدم واعادة بناء روضة القدس/ انموذجية، وروضة احباب الحسين / انموذجية، وروضة المعقل/انموذجية، وانشاء روضة جديدة على القطعة المرقمة (3050/13) في الطوبة والنخيلة، فضلا عن مشروع واحد في قضاء الفاو يتمثل في هدم واعادة بناء روضة درة الخليج.

واضاف ان قضاء الزبير تضمن مشروعين هما، بناء روضة جديدة في دور الضباط مجاور مشتل البلدية 1971 /الكوت476، وهدم واعادة بناء روضة اطفال الزبير بجوار قسم تربية الزبير، الى جانب مشروعين في قضاء شط العرب، يتمثلان في بناء روضة جديدة نموذجية على القطعة (2391/37)مقاطعة 27 الاكوات، وبناء روضة جديدة انموذجية على القطعة (758/38) مقاطعة 37 الاكوات، ومشروع واحد في قضاء ابي الخصيب عبر بناء روضة جديدة نموذجية على القطعة (3411/61)مقاطعة طلاع الحمزة..

واشار الى ان مناطق شمال البصرة شملت بستة مشاريع، اثنتان منها في ناحية عزالدين سليم، هما هدم واعادة بناء روضة الابطال/ انموذجية، وبناء روضة جديدة نموذجية على القطعة المحصورة بين متوسطة الشيخ الوائلي ومدرسة التوجيه الابتدائي على القطعة (334/231) مقاطعة (20)في الهوير.

وتابع، وهناك مشروع في قضاء الدير، يتمثل في هدم واعادة بناء روضة العناقيد/ انموذجية، ومشروع في قضاء الامام الصادق يتمثل في بناء روضة نموذجية على القطعة(15/1148) ، ومشروع في ناحية النشوة، والذي يتضمن بناء روضة نموذجية على القطعة (35/125)مقاطعة 23 في منطقة الحوافظ.

ولفت عبد الكريم الى ان الاعمال تسير في هذه المشاريع بخطى جيدة، وعلى وفق المخططات والضوابط المعدة للعمل، ومن المؤمل اكتمال بعضها مع بداية العام المقبل .

انجاز اربعة مشاريع تربوية جديدة في مناطق مختلفة من البصرة

واعلن محافظ البصرة اكمال اربعة مشاريع في قطاع التربية، في مناطق مختلفة من المحافظة، استعدادا لتسليمها لمديرية التربية قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل 2020/2020 ,

وقال العيداني: يعاني القطاع التربوي في البصرة من قلة الابنية المدرسية لازدياد اعداد الطلبة، وقلة الاراضي المخصصة لهذا القطاع الى جانب التوسع العمراني الذي شهدته البصرة، لافتا الى ان خطة مشاريع البصرة 2019 اهتمت بشكل كبير بقطاع التربية بشكل خاص، اذ تمت المصادقة واحالة اكثر من 250 مشروعا في هذا القطاع الحيوي. ولفت الى ان الحكومة المحلية عملت على استملاك عدد من قطع الاراضي في هذا المجال بالتعاون الدوائر الحكومية عبر الشراء المباشر او تبديل ملكية الارض من الوزارة المالكة لها الى الحكومة المحلية، الى جانب احالة العشرات من مشاريع انشاء المدراس الى شركات محلية واجنبية تعمل بتنفيذ المباني بطريقة البناء الجاهز، من اجل استغلال الوقت والانجاز المثالي تحضيرا للموسم الدراسي الجديد.

وعن المدارس الجديدة المكتملة، اوضح العيداني ان اولى هذه المدارس هي انشاء مدرسة ب18 صفا وبثلاثة طوابق في ساحة ثانوية الجاحظ بناحية عزالدين سليم في قضاء المدينة.

وتابع فيما تم انجاز مشروع انشاء 103/تربية، وتضمن المشروع هدم واعادة بناء مدرسة غزة الابتدائية، في حي الحسين في البصرة، وبناء مدرسة من 18 صفا بثلاثة طوابق، الى جانب مشروع انجاز مدرسة في ناحية حمدان بقضاء ابي الخصيب، والمتضمن انشاء مدرسة 18 صفا بثلاثة طوابق.

واشار الى ان المشروع الرابع تمثل في انجاز مشروع هدم واعادة بناء اعدادية الانتصار المهنية في قضاء المدينة، واعادة بناء مدرسة جديدة ب18 صف وبثلاث طوابق/ انموذجي ضمن مناقصة 36/6 في مشاريع 2019. واختتم العيداني حديثه بالقول ان هذه المدارس انجزت من الشركات المحلية في المحافظة وستسلم الى مديرية تربية البصرة والاقسام التربوية التابعة لها بصفتها الجهة المستفيدة، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد انهاء العمل في مدارس اخرى .

استثمار الطاقة الشمسية واعادة تاهيل محطة الهارثة الحرارية

وبحث محافظ البصرة مع ممثلي عدد من الشركات الاوكرانية، سبل تنفيذ مشاريع تدعم وتطور المنظومة الكهربائية في البصرة باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال العيداني بحضور عدد من ممثلي الدوائر الكهربائية في محافظة البصرة : بحثنا مع ممثلي عدد من الشركات الاوكرانية، سبل تطوير ودعم المنظومة الكهربائية في البصرة, لافتا الى ان الوفد الاوكراني ركز على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية.