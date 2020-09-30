بعض الأشخاص يخفون اصابتهم بكورونا لأنهم يعدونها وصمة

متابعة – الصباح الجديد:

مع استمرار ارتفاع الحالات، أصبح من الشائع بنحو متزايد أن نسمع عن حالات كورونا من حولنا. ومع ذلك ، ما تزال هناك وصمة مرتبطة بالعدوى تجعل الناس يخشون العواقب.مجرد سماع كلمة «إيجابي لفيروس كورونا» يمكن أن يثير قلق الأهل والاصدقاء. إن هذه الوصمة عالية لدرجة أن بعض الناس في الواقع «يخفون» تشخيصهم الايجابي وينكرون أنهم قد يكونون مرضى ، ويستمرون في عيش حياتهم كما كانوا، ويعرضون الآخرين للمخاطر.

وتتبع الاتصال لمرض معد مثل كورونا، أمر لا بد منه، اذ لا يؤدي إخفاء التشخيص أو إنكاره إلى ردع تتبع المخالطين فحسب ، بل يؤثر أيضًا على العواقب النفسية للأمراض المعدية. يتطلب كورونا ، مثل أي عدوى ، الكثير من الإيجابية والدعم للتعافي منه ، فقد يضعفك عقليًا على المدى الطويل.

ومع ذلك ، ليس الوصمة فقط هي التي تجعل الناس يخشون الحصول على تشخيص إيجابي. من الناحية النفسية ، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يخافون من القيام بذلك ، وهو ما لاحظه الخبراء على مستوى العالم.

ويمكن أن يمنحك تلقي تشخيص إيجابي لفيروس كورونا صورة أفضل لصحتك. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن يترك أسئلة تلوح في الأفق في ذهن المرضى. «ألم أكن حذراً للغاية؟» ، «ألم أكن أتخذ الاحتياطات المناسبة» يمكن أن تكون أمثلة معينة لما يمكن أن يمر به مريض مصاب بفيروس كورونا.

نظرًا لأنه معدي ، فإن التفكير في أن تشخيصك يعرض أحبائك أيضًا للخطر هو استنزاف عاطفي. لا يمكن أن تؤثر محفزات الإجهاد الإضافية على تشخيصك وصحة الآخرين فحسب ، بل يمكنها أيضًا إبطاء التعافي أكثر.

الوصمة الاجتماعية والحكم المسبق

واحدة من أكبر المشاكل مع تشخيص كورونا هي الوصمة غير المرغوب فيها والحكم الذي يتعرضون له من المحيطين بهم. في غياب الوعي المناسب ، يمكن أن يؤدي تقديم الذات على أنها تهديد محتمل للمجتمع إلى إخفاء التشخيص. يمكن للفحص العام غير الضروري وإصدار الأحكام أن يجعل الشخص يشعر بالذنب بسبب تشخيصه بكورونا ، على الرغم من اتباع جميع الإرشادات اللازمة.

في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها الوصمة بتفشي الأمراض المعدية ، إلا أن ما يجب أن نعرفه هو أن الآثار المترتبة على هكذا حكم يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة مع مرض مثل كورونا ، الذي يفصل الفرد عن المجتمع. علاوة على ذلك ، أدى وجود الوصمة بالبعض إلى اتخاذ خطوات متطرفة ، أو اتخاذ حياتهم الخاصة.

الإجهاد المستمر

هناك سبب آخر قد يجعل البعض يختار إخفاء تشخيص كورونا الخاص بهم ، خاصة إذا كانوا يعانون من أعراض خفيفة أو غير نمطية. كمرض يتطلب أيامًا من العزلة والحجر الصحي – والتي يمكن أن يستنزفهم مالياً ويتطلب وقف الحياة الطبيعية. يمكن أن يمنع الإجهاد العقلي والمعضلات الأخلاقية الأشخاص من إعلان تشخيصهم ويمنع المزيد من الضرر.

الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة

بعد تسعة أشهر ، ما زال هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن المرض. نظرًا لأن الخبراء ما زالوا غير متأكدين من مصدر المرض وكيفية انتشاره، فهناك أيضًا الكثير من المعلومات الخاطئة حول العدوى . كيف تنتشر أو تؤثر عليك أو تعرضك للخطر. أدى الانتشار الواسع للأخبار المزيفة ، للأسف ، إلى إجبار العديد من الأشخاص ، وخاصة أولئك الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا ، على اتخاذ خطوات متطرفة. سماع السرد الكاذب أو قراءته يمكن أن يغري الناس أيضًا بـ «إخفاء» تشخيصهم والتظاهر بأنهم يعيشون حياة طبيعية ، مما يعرض حياة الآخرين للخطر. تذكر أننا في منتصف جائحة واسعة النطاق وللحصول على نصائح ذات مصداقية من المهم اتباع الإرشادات والاستماع إلى الأطباء بدلاً من الإيمان الأعمى بما تتلقاه عبر رسائل واتساب وفيس بوك والتوعية الصحيحة هي مفتاح لمكافحة الوباء على المستوى الاجتماعي.ما يجب أن نتذكره هو أن الفيروس لا يخشى أحداً. بغض النظر عن عدد إجراءات السلامة التي تتبعها أو البقاء في المنزل أو تطهير كل شيء أو ممارسة التباعد الاجتماعي ، فلا يزال هناك خطر جسيم من أن نتأثر بالعدوى. هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تعرضك للخطر وسيتبعها دائمًا الحكم.