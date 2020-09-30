مهرجان الجونة يعلن عن ملصق دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن ملصق الدورة الرابعة، التي ستقام في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25-29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

الملصق استوحاه المهرجان، من التنوع الثقافي الهائل لمنطقتنا العربية، ويصور في موضوعه الرئيسي، “عالم الأحلام”. وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركزالجونة للمؤتمرات والثقافة: “نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها”.

من ناحيته صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: “ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم. بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة”.