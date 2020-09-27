الوطني يواجه أوزبكستان تجريبيا في الإمارات

استعدادا للتصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم، على طلب نظيره العراقي خوض مباراة ودية بين المنتخبين، يوم 17 تشرين الثاني المقبل.وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لنهائيات المونديال (قطر 2022)، وكأس آسيا 2023 في الصين. وستقام المباراة في الإمارات، على أن يتم تحديد الملعب والتوقيت في وقت لاحق.. وبذلك، سيخوض أسود الرافدين مباراتين وديتين، ضمن أيام الفيفا في تشرين الثاني، أمام عمان يوم 13، وضد أوزبكستان يوم 17.

هذا وقرر مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، ضم حارس مرمى نادي الشرطة، أحمد باسل، للقائمة الأولية لأسود الرافدين، التي ستخوض مباراتين وديتين في تشرين الثاني المقبل، تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وجاء استدعاء باسل، بعد المستوى الذي قدمه مع فريقه، في منافسات دوري أبطال آسيا. وتوصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اواخر آيار إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب أسود الرافدين، لعام آخر.وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد «تم الاجتماع مع وكيل كاتانيتش، بهروز دزهبود، في أربيل، من أجل بحث تجديد عقد المدرب، والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود».وأضاف «جرى الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة، وكذلك من قيمة العقد الجديد، والذي كان مقرر ان ينتهي في 30 آب 2021». وأتم «رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله، على تعاونهما الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات».

وفي سياق اخر، أعلن رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، ، أن الاتحاد الدولي الفيفا سيرسل مسودة النظام الخاص بالاتحادات الفرعية.. وقال بنيان في بيان ، إن «الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الاتحادين الدولي والآسيوي بحضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان»، مشيرا إلى أن «الاجتماع اتسم بالإيجابية، وأن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم أشادا بجهود وخطوات الهيأة التطبيعية في ظل الظرف الاستثنائي والعصيب الذي يمر به العراق بسبب جائحة كورونا، وحرصها على إنجاز المهام الموكلة لها».

وأضاف، أن «الاجتماع تناول عددا من المواضيع، أهمها مناقشة بعض الفقرات والتعديلات الخاصة بمسودة النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم للعام الحالي»، مبينا أن «الاتحاد سيرسل مسودة النظام الأساسي الخاص بالاتحادات الفرعية، والقانون الانتخابي إلى الهيأة التطبيعية، لمناقشته خلال الأسبوع المقبل، وتحديد خارطة الطريق للفترة المقبلة التي تتضمن التوقيتات اللازمة للمصادقة على الأنظمة الأساسية وإجراء الانتخابات».

وأكد بنيان، أن «دعم الاتحادين الدولي والآسيوي يحفزان الهيأة على مواصلة العمل الجاد»، لافتا إلى أن «جائحة كورونا عقّدت الأمور في العالم بأسره، لكن الهيأة واثقة من خطواتها في تحقيق الهدف الذي شكلت من أجله لبناء الأسس السليمة التي ترتكز عليها الكرة العراقية مستقبلا».