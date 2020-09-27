مانشستر يونايتد يفلت من موقعة برايتون المجنونة بـ3 نقاط ثمينة في البريمييرليج

راموس يهدي ريال مدريد أول انتصار في الليجا

العواصم ـ وكالات:

عاد مانشستر يونايتد بانتصار بشق الأنفس من ميدان برايتون، بالتغلب عليه بنتيجة 3-2، في المباراة التي احتضنها ملعب فالمر أول أمس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر لويك دانك بالخطأ في مرماه (43) وماركوس راشفورد (55) وبرونو فيرنانديز (100)، في حين سجل ثنائية برايتون نيال موباي (40) وسولومون مارش (95).. بتلك النتيجة، حصد اليونايتد أول 3 نقاط هذا الموسم ليتواجد في المركز الـ13، في حين تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز العاشر.

وأنقذ المهاجم تامي أبراهام تشيلسي من الخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله هدف التعادل الثمين أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون (3-3) .. وسجل أهداف وست بروميتش كل من كالوم روبنسون «هدفين» بالدقيقتين (4 و25) وكايل بارتلي (27)، فيما أحرز مايسون مونت (55) وكالوم هودسون أودوي (70) وأبراهام (90+3) أهداف تشيلسي.. وهذا أول تعادل في البريميرليج هذا الموسم، ليستقر تشيلسي مؤقتا في المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما حصد وست بروميتش نقطته الأولى في المسابقة.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذه الثلاثية، هي ثاني أسرع ثلاثية تسكن شباك تشيلسي عبر تاريخه في البريميرليج.. وأوضحت، أن الثلاثية التي تلقاها تشيلسي في شباط من العام الماضي، هي الأسرع على الإطلاق، حيث استقبلت شباكه 3 أهداف من مانشستر سيتي، في أول 19 دقيقة فقط.

وخطف إيفرتون فوزًا ثمينًا من ملعب كريستال بالاس (2-1)، وكان التوفيز قد حققوا الانتصار أيضا في أول جولتين، على حساب توتنهام ووست بروميتش، ليعتلوا صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة (9 نقاط).. وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن إيفرتون لم يسبق له الفوز، بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ موسم (1993/94).. في الوقت ذاته، يعتلي دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم التوفيز، صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف.

ويواصل اللاعب الفائز مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم تحت 20 عاما في 2017، تألقه خلال المواسم الحالي، ورفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي المسابقة.. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن كالفيرت ليوين بات أول لاعب يهز الشباك في أول 3 مباريات لإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن فعل الأسكتلندي ستيفن نايسميث الأمر ذاته في موسم (2014-2015).. يذكر أن إيفرتون بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يتصدر مؤقتا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 9 نقاط في أول 3 جولات.

في حين، حقق ريال مدريد حامل لقب الليجا، أول انتصار له هذا الموسم، بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة (3-2)، مساء أول أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.وسجل لريال مدريد فالفيردي في الدقيقة 14، وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.

إلى ذلك، سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه أوجسبورج (0-2)، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس في الجولة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).. وسجل هدفي أوجسبورج فيليكس أودوخاي ودانييل كاليوري في الدقيقتين 40 و54.

وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 3 نقاط، حصدها من الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى، فيما رفع أوجسبورج رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث كان فاز في الجولة الأولى على يونيون برلين (3-1).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرمينيا بيلفيلد على كولون (1-0) وشتوتجارت على ماينز (4-1) وتعادل باير ليفركوزن مع لايبزيج (1-1) وبوروسيا مونشنجلادباخ مع يونيون برلين بذات النتيجة.

ويدين أرمينيا بيلفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوان سيمون إدموندسون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ليرفع رصيد فريقه إلى 4 نقاط في المركز الرابع وظل كولون بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، فاز شتوتجارت على ماينز (4-1) بفضل أهداف سيلاس وإمانجيتوكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ودانييل ديدافي (61)، ماتيو كليموفيتش (80) وساسا كالادزيتش (86).. فيما سجل هدف ماينزروبين ايسون في الدقيقة 13، وشهدت المباراة طرد باسكال ستينزيل لاعب شتوتجارت في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وموسى نياخت لاعب ماينز في الدقيقة 77..

وحصد شتوتجارت أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل ماينز بلا نقاط.. وفي المباراة الرابعة، تقدم لايبزيج بهدف سجله إيميل فورسبيرج في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل ليفركوزن عن طريق كريم ديميرباي (20).. ورفع لايبزيج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى نقطتين في المركز الـ11.

وفي المباراة الخامسة، تقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله ماركوس تورام في الدقيقة 56، ثم تعادل يونيون برلين بهدف سجله نيكو شلوتيربيك (79)، ليحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.