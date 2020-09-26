سواريز .. يتطلع للنجاح في مرحلة تحد جديدة مع أتلتيتكو مدريد

النجم الأوروجواياني يبدأ تدريباته تحت قيادة سيميوني

مدريد ـ وكالات:

استعاد أتلتيكو مدريد أول أمس، مدربه دييجو سيميوني، الذي استأنف التدريبات بعد تجاوزه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تدرب تحت إمرته للمرة الأولى المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، القادم لتوه من برشلونة.

وتعرف سواريز على زملائه الجدد في يوم مكثف، حيث وصل إلى العاصمة الإسبانية في الساعات الأولى وخضع للفحوصات الطبية، قبل أن يزور ملعب واندا متروبوليتانو ويوقع على عقد لموسمين مع «الروخيبلانكوس»، وبعدها شارك في أول مران مع الفريق، بشكل طبيعي مع باقي زملائه الجدد.

وفي التوقيت نفسه، كان سيميوني قد عاد لقيادة الفريق بعدما تأكد خلوه من الفيروس التاجي بعد قضائه 14 يوما في حجر صحي، وذلك قبل يومين من مواجهة غرناطة في مدريد في مستهل مشوار الفريق بالليجا.. ويطمح سواريز للمشاركة في المباراة، إما أساسيا أو من مقاعد البدلاء.

وسيغيب عن مباراة اليوم الأحد مدافع الفريق، الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز، لإصابة بكوفيد-19، وقد يغيب أيضا عن مواجهة أويسكا الأربعاء المقبل.. وعاود الفريق المدريدي مرانه أمس السبت، والذي سيكون الأخير قبل مواجهة غرناطة الافتتاحية له في الليجا.

وأعلن أتلتيكو مدريد أول أمس تعاقده مع المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز قادماً من برشلونة.. ورحب أتلتيكو مدريد بالمهاجم الأوروغوياني كلاعب جديد في صفوفه، وذلك بعد أن خضع الجمعة للفحص الطبي الروتيني قبل أن يوقع عقداً لمدة عامين مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال نادي العاصمة في موقعه الرسمي «توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع لويس سواريز لكي يصبح المهاجم لاعباً جديداً باللونين الأحمر والأبيض. خضع الأوروغوياني للفحص الطبي ووقع الجمعة عقداً لعامين مع نادينا».

وأعلن أتلتيكو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء اتفاقه مع ابن الـ33 عاماً من برشلونة الذي كشف بدوره أن نادي العاصمة وافق على دفع ستة ملايين يورو للاعب.. وغادر الأوروغوياني الأربعاء آخر حصة تدريبية مع برشلونة باكياً بعدما حُسِمَ أمر رحيله عن النادي الكاتالوني مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان الذي أعلم سواريز عندما استلم المهمة منتصف الشهر الماضي خلفاً لكيكي سيتيين، بأنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

وكان سواريز انتقل إلى صفوف برشلونة في عام 2014 قادما من ليفربول الانكليزي، حيث فاز في كاتالونيا بـ 13 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا (2015) ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفاً، خلف سيزار رودريغيس (232) والنجم المطلق والهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي (634).

وأعلن كومان بعد أيام قليلة من تعيينه مدربًا للنادي الكاتالوني عدم اعتماده في موسم 2020-2021 على كل من سواريز، التشيلي آرتورو فيدال المنتقل أخيراً إلى إنتر ميلان الإيطالي والكرواتي إيفان راكيتيش العائد إلى ناديه السابق إشبيلية والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي. ورأى أتلتيكو الجمعة أنه «مع قدوم لويس سواريز، ضم أتلتيكو مدريد هدافاً رائعاً يتمتع بخبرة أوروبية كبيرة، وتميز دائماً بالتزامه على أرض الملعب ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في مركزه».

وأشار أتلتيكو إلى أن سواريز «بعيد كل البعد عن كونه الأوروغوياني الوحيد الذي لعب لنادينا. سيتشارك المهاجم غرفة الملابس مع خوسيه ماريا خيمينيز الذي خاض 190 مباراة مع أتليتي منذ وصوله في 2013… يتذكر كل مشجع للأحمر والأبيض دييغو فورلان الذي لعب 198 مباراة وأحرز 96 هدفاً في خمسة مواسم مع النادي».

وهناك «لاعب آخر محبوب من قبل مشجعينا هو دييغو غودين. لعب قلب الدفاع 389 مباراة مع أتليتي، مما جعله اللاعب غير الإسباني الأكثر مشاركة في تاريخ النادي. فاز بثمانية ألقاب خلال الفترة التي قضاها في مدريد… لعب فرناندو كوريا 103 مباراة مع نادينا