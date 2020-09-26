الدار العراقية للازياء تواصل جهودها لاعداد مؤتمرها الدولي الافتراضي الاول

بغداد – ميادة السلطاني:

باشرت اللجان التحضيرية لمؤتمر الأزياء الدولي الأول، المقرر عقده في تشرين الثاني من العام الجاري، الإعداد لمتطلباته.

واعدت اللجان برنامجاً حافلًا شمل الجوانب الادارية والفنية والاعلامية، كما دعا المؤتمر الاقلام المبدعة للباحثين من شتى المؤسسات والجامعات من داخل العراق وخارجه للمشاركة في تقديم البحوث والأفكار والرؤى التي تثري جوانب المؤتمر.

جاءت فكرة انعقاد هذا المؤتمر لترسيخ مفهوم الحفاظ على الارث الحضاري وابراز هوية الموروث التاريخي العراقي ولاجل تنمية روح البحث ودعم التواصل بين الباحثين.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على المؤتمر اعلنت في وقت سابق عدد الجهات المشاركة التي بلغت اكثر من اربعين جهة ما بين جامعات عربية ودولية، ودور تصميم من روما ولندن، إضافة الى الجامعات المحلية.

وقُدم اكثر من ٢٣ بحثاً و١٢ مقالاً تخصصيا في تصاميم الازياء والحلي ونظرا لكثرة الطلبات التي وصلت إدارة المؤتمر تم تمديد فترة تسلم المشاركات لغاية العاشر من تشرين الاول المقبل وتم توزيع ما يقارب اكثر من ستين شهادة مشاركة للباحثين والمصممين التي قبلت مشاركاتهم.

وتؤكد اللجنة العليا للمؤتمر اعطاء الفرصة للمتخصصين المبدعين في علم الأزياء ومكملاتها لتقديم بحوثهم خلال الفترة المتفق عليها والمساهمة الفاعلة في رفد وتعزيز الجانب العلمي الفني لهذا الإرث الحضاري العريق.

تأسست دار الازياء العراقية عام1970 لعرض الازياء العراقية الفلكلورية التي تصور تاريخ العراق من خلال أزياء الشعوب والأمم التي سكنت أرض العراق عبر شتى الازمان، وكانت تستعمل ايضا لعرض آخر صيحات الازياء المحلية والعالمية آنذاك، وبعد حرب الخليج الثانية عام 2003 تعرضت الدار للسلب والنهب، ثم تم إعادة تعميرها واستعملت البناية لاحقاً لتكون وزارة الثقافة العراقية، ثم عادت البناية لدار الازياء العراقية مع تغيير اسم الدار إلى (الدار العراقية للأزياء).

بلغ عدد مشاركات الدار العراقية للأزياء (195) عرضا في شتى دول العالم شملت أكثر من (55) دولة إضافة إلى أكثر من (250)عرض داخلي للفترة من (1970- 2003) والمشاركة في أكثر من (14) افتتاح وختام لمهرجان بابل الدولي.