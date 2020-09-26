مبارك شهادة «الماجستير» للمدرب ياسر عبد الرزاق

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصل نجم الكرة السابق، والمدرب المساعد حاليا لفريق نادي كربلاء لكرة القدم، ياسر عبد الرزاق، على شهادة الماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كربلاء، اقيمت المناقشة صباح الخميس، في قاعة المناقشات بالكلية عن رسالته الموسومة «القيادة الابتكارية بدلالة التمكين الإداري لدى رؤساء الأندية الرياضية من وجهة نظر مشرفي ولاعبي كرة القدم في محافظات الفرات الأوسط».

تألفت لجنة المناقشة من أ.م .د خليل حميد محمد علي رئيسا وعضوية أ.م. د أحمد مرتضى عبد الحسين وأ.م.د رعد عبد الأمير فنجان، وأ.د عزيز كريم وناس عضوا ومشرفا وأ.م.د عامر حسين علي عضوا ومشرفا.

اسرة «الصباح الجديد»، تبارك للكابتن ياسر عبد الرزاق الحصول على شهادة الماجستير، وعقبال الدكتوراه.