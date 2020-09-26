الديوانية يقدم محترفيه في مؤتمر صحفي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعقد نادي الديوانية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، في فندق بابل بالعاصمة بغداد لتقديم لاعبي الفريق المحترفين.. وقال علي لفتة، المستشار الإعلامي للنادي: «الإدارة قررت إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعبين المحترفين، الذين وقعوا للموسم المقبل».وأضاف: «رجل الأعمال حسين العنكوشي، رئيس النادي، سيحضر المؤتمر، حيث يسعى لتطبيق الاحتراف المثالي».

يشار إلى أن الديوانية تعاقد مع 4 محترفين على مستوى مميز، هم « المهاجم الإسباني إيزاك باديلا، والجناح الأرجنتيني ماكسي رولون، والمدافع البرازيلي ويسلي بيريرا والمهاجم البلجيكي ناثان كابسيلي «.بجانب عدد من اللاعبين العراقيين الشباب المحترفين في أوروبا وأميركا.

وقررت إدارة نادي الديوانية إقامة معسكر خارجي للفريق في مدينة أنطاليا التركية، يستمر لمدة 15 يوما، تحضيرا للموسم المقبل.. وقال رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي: «المعسكر سيشهد عددا من المباريات التجريبية، من أجل خلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد، لا سيما بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمناها».وأشار إلى صفوف الفريق ستكتمل قبل التوجه إلى المعسكر في تركيا.

وبيّن: «نفكر أيضا في التعاقد مع لاعبين جدد من العراقيين المغتربين المحترفين في الدوريات الأوربية».ولفت إلى أنه الديوانية يسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.. يشار إلى أن نادي الديوانية اختار ملعب كربلاء لخوض منافسات الدوري الممتاز.