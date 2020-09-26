درجال يناقش مع ممثلي أندية اليد سبل الدعم وتطوير واقع العمل

يوجه بدعم أسرة البطل محمد الموسوي «رامبو»

إعلام الوزارة:

إستقبل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بـ مقر الوزارة، عدداً من ممثلي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد(ديالى، الفتوة،الدغارة، المسيب،الكوت، كربلاء،الجيش، الشرطة، السليمانية)،بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بنشاطات الاتحاد المقبلة، وسبل الدعم المناسب لديمومتها.

إذ أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية عملية التنظيم الإداري والمالي للاتحادات والأندية، كونها ستؤدي للقضاء على الفوضى الموجودة الان والتي لا تخدم الرياضة والرياضيين، وفي نفس الوقت فإنها ستفسح المجال للرياضي المؤهل الذي يمتلك أدوات القيادة ليأخذ مكانه الحقيقي.

وأضاف الوزير درجال: علينا الإستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية الموجودة في الداخل والخارج، لأن المرحلة القادمة تتطلب ذلك ويجب أن الجميع أدوارهم الحقيقية.

وختم درجال قائلاً: إن تنظيم عمل الإتحادات سيؤدي إلى عملية إصلاح حقيقية، ونخطط لذلك كوّن هذه الخطوة ستجعلنا نخطو خطوات اخرى للمضي في النهج الذي نسعى لتطبيقه من أجل رياضة وشباب أفضل.

من جهتهم أشاد الحضور بالرؤية والأفكار التي تحدث عنها السيد الوزير كونها ستؤدي إلى خصخصة العمل والتمويل الذاتي عبر الإستثمار الذي يخدم الأندية وليس استثماراً بعيداً عن خدمة شريحتي الشباب والرياضة، فضلاً عن الاهتمام بقاعدة الألعاب الاخرى غير كرة القدم والتي بدأت بالانحسار، وضرورة البحث عن المواهب وتفعيل المدارس التخصصية لإحياء وعودة جميع الألعاب الفردية إلى سابق عهدها وتميزها عربياً وقارياً ودولياً.

‪كما، استقبل وزير الشباب والرياضة اليوم ذاته، في مكتبه بـ مقر الوزارة، أسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي( والده ووالدته وشقيقه)، وقدم اليهم واجب العزاء، وشد من أزرهم، ثم إستمع لهم وإستفسر عن ظروفهم الإجتماعية.وعقب ذلك، أصدر الوزير درجال توجيهاته بتيسير كافة الاجراءات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل.‬‬‬‬‬‬‬

وثمنت عائلة البطل الراحل( محمد الموسوي ) إستجابة وزير الشباب والرياضة لمناشدة والدة المرحوم البطل وحفاوة الإستقبال والترحيب بهم من قبله، في لفتة إنسانية تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية والقارية.

يُذكر أن بطل بناء الاجسام محمد الموسوي المعروف بـ»رامبو»، توفى عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.