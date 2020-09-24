السوبر الأوروبي.. إشبيلية مبعوث الليجا للثأر من بايرن ميونيخ

تايلور يدير مواجهة اليوم في بوادبست

العواصم ـ وكالات:

يلتقي بايرن ميونخ الألماني بنظيره إشبيلية الإسباني، التي ستقام في الساعة 10 مساء اليوم الخميس، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستقام على ملعب بوشكاش أرينا، في العاصمة المجرية «بودابست».

ويخوض العملاق البافاري المباراة بصفته حامل لقب دوري الأبطال، بينما يدخلها إشبيلية بصفته بطلًا للدوري الأوروبي في الموسم المنصرم.. يعد إشبيلية أول فريق إسباني يواجه بايرن، منذ نجاح الأخير في إذلال برشلونة بالفوز عليه (8-2)، في ربع نهائي دوري الأبطال، خلال شهر آب الماضي.. ويرغب الفريق الأندلسي في تجنب مصير برشلونة أمام رجال المدرب هانز فليك، على أمل التغلب عليه، وقنص اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتعول رابطة الليجا على رجال المدرب جولين لوبيتيجي، من أجل الثأر للإسبان من صفعة لشبونة التاريخية، التي وجهها البايرن لرفاق ليونيل ميسي.

ويُمني إشبيلية نفسه بتجنب أيضًا خسارة اللقب للمرة الخامسة، إذ سبق له الفشل في 4 مناسبات، أعوام «2007، 2014، 2015 و2016»، في حين جاء تتويجه الوحيد في أول مشاركة له عام 2006.

في المقابل، يطمح العملاق البافاري لمواصلة هيمنته على كافة الألقاب المتاحة في عهد فليك، الذي فاز معه الفريق بالثلاثية «البوندسليجا، كأس ألمانيا ودوري الأبطال».ولم يسبق لإشبيلية الفوز أبدًا على البايرن، حيث التقى الفريقان مرتين فقط على مدار تاريخهما، كانتا ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بموسم (2017-2018).. وسقط الفريق الأندلسي في ملعبه على يد بايرن ميونخ في الذهاب (1-2)، قبل التعادل في أليانز أرينا من دون أهداف، ليودع البطولة لصالح الأخير.

ويعد بايرن أحد فريقين فقط ممن لم يسبق لهما الخسارة أمام إشبيلية من بين كافة الفرق الألمانية التي واجهها، إذ يعد هانوفر هو الطرف الآخر الذي لم يتعرض للهزيمة أمامه.. وتعد هذه الحقيقة التاريخية خير حافز لرجال لوبيتيجي، من أجل تحقيق أول فوز على الإطلاق أمام بايرن ميونخ في السوبر الأوروبي.

ويعد بوروسيا مونشنجلادباخ ضحية إشبيلية المفضلة في ألمانيا، إذ تغلب عليه في 3 لقاءات من أصل 4 خاضها الفريقان ضد بعضهما.. وهناك أيضًا فرق ألمانية لم تستطع الانتصار على إشبيلية حتى الآن، وهي «فرايبورج، شتوتجارت، ألمانيا أخين، بوروسيا دورتموند، شالكه وماينز».

وعين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مواجهة كأس السوبر الأوروبية 2020 بين بايرن ميونخ، بطل التشامبيونزليج، وإشبيلية، بطل اليوروبا ليج، اليوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري في ملعب بوشكاش آرينا في بودابست.. وسبق لتايلور (41 عاما) أن عمل حكما مساعدا إضافيا في كأس السوبر الأوروبي 2014 والتي سقط فيها إشبيلية بثنائية نظيفة أمام ريال مدريد، وهو حكم دولي منذ عام 2009.

وكانت آخر مواجهة للحكم الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأتالانتا (2-1) في آخر نسخة من البطولة، إضافة لعدة مباريات أخرى بنفس البطولة بين بي إس جي – ريال مدريد، إنتر – بوروسيا دورتموند، يوفنتوس – أتلتيكو مدريد.