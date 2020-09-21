الشرطة يدخل الحسابات المعقدة بدوري ابطال آسيا

«كربلاء الدولي» ملعباً للصقور في البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل فريقا الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، مساء أول أمس، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في العاصمة القطرية الدوحة.وسجل للشرطة، مازن فياض في الدقيقة 26، قبل أن يعادل أرسلان مطهري النتيجة للاستقلال، في الدقيقة 68.

وبرر لاعب الشرطة مازن فياض تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني أمام الاستقلال الإيراني، في مباراتهما التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بالاجهاد الذي تعرض له اللاعبون.

وقال فياض بعد المباراة: «الفريق تعرض لإجهاد كبير، فخوض 3 مباريات في غضون 7 أيام والفريق كان مبتعدا عن المنافسات بعد إلغاء الدوري العراقي صعب المهمة في الشوط الثاني».

وبيّن أن الشرطة أهدر فرصا كثيرة في الشوط الأول «كان من الممكن أن نحسم بها المباراة، وعاقبتنا الكرة على الفرص الضائعة بهدف التعادل لفريق الاستقلال».وأشار إلى أن «الشرطة رغم كل الظروف قدم مباريات كبيرة والجهاز الفني تمكن من تنظيم الفريق ومواجهة فرق جاهزة للبطولة وكنا الأفضل في المباريات الـ 3 التي خاضها الفريق».

تأكدت إصابة مدرب اللياقة البدنية لفريق الشرطة العراقي، الإسباني جونزالو رودريجيز بفيروس كورونا، إذ تم عزله عن بعثة الفريق.وقال المنسق الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني: «الفحوصات أكدت إصابة رودريجيز قبل مباراة الاستقلال، وتم حجر المدرب في فندق بمصابي كورونا».

وبيّن أن «إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لشفاء المدرب جونزالو وتتمنى له السلامة و(التعافي) والعودة مجددا للفريق».وأشار إلى أن «هناك شكوك حول إصابة اللاعب كرار محمد وقررت اللجنة الصحية المسؤولة عن البطولة إعادة إجراء الفحوصات للاعب للتأكد من سلامته».

يشار إلى أن الشرطة أكمل مبارياته في دور المجموعات وينتظر نتيجة لقاء الأهلي والاستقلال غد الاربعاء لحسم بطاقة التأهل المتأرجحة بينه والاستقلال، بعدما ضمن الأهلي صدارة المجموعة.

إلى ذلك، اعلن نادي القوة الجوية، ان ملعب كربلاء الدولي، سيكون ملعبه وارضه المفترضة في مسابقة دوري ابطال آسيا 2021.وذكر النادي في بيان مقتضب ان «إدارة نادي القوة الجوية، اختارت ملعب كربلاء الدولي ارضاً مفترضة للفريق في دوري أبطال آسيا».ومن المقرر ان تنطلق النسخة الجديدة من دوري الابطال مطلع العام المقبل.وسيلعب فريق الصقور مع الشرطة في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا مباشرة، فيما سيلعب الزوراء في الملحق المؤهل للبطولة.