إيناس عطا تفتتح أكاديمية متخصصة بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحت بطلة التايكواندو، إيناس عطا، اكاديمية متخصصة باللعبة تستقبل فيها جميع الراغبين في ممارسة اللعبة في مقر الاكاديمية بالأعظيمة، واشارت عطا في حديثها لـ «الصباح الجديد» ان افتتاح الأكاديمية كان حلكما الذي اصبح حقيقة، وهي تعلن عن فتح ابواب الاكاديمية للاعبين ولكلا الجنسين بنات وشباب واطفال وكبار السن للراغبين في تعلم ممارسة الفن القتالي ان يلتحقواب الاكاديمية في الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء لايام الاحد والثلاثاء والخميس في مقرها بالاعظمية، مجاور نادي الاعظمية الرياضي، الباب المجاور للمسبـح القديـم، مشيرة إلى انها تخصم 50 % للمشتركين ضمن خطوة تشجيعية ومساهمة في دعم الجميع.

وذكرت انها تسعى إلى توسيع الاكاديمية ونشاطها من خلال افتتاح فروع أخرى لتعزيز انتشار اللعبة التي تمنح من يمارسها الثقة والاعتماد على النفس والقوة والتحلي بالصبر في الوقـت نفسـه.

واوضحت ان التايكواندو رياضتها المفضلة التي ما تزال تشارك فيها ضمن بطولات خارجية، اخرها بطولة تونس الدولية التي احرزت فيها الوسام الذهبي،

فيما تعلن جاهزيتها لاية مشاركة مقبلة بهدف الحصول على المزيد من الجوائز وتأكيد مقدرة لاعبات التايكواندو في الاستحقاقات الخارجية بعد سلسلة نتائج ايجابية.