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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شويرد يدعو المؤسسات الرياضية لدعم نادي جنوب بغداد

رياضة
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بغداد ـ طه الجنابي:
أشاد السيد، حسن شويرد، الرئيس الفخري لنادي جنوب بغداد الرياضي بالروح المعنوية العالية لشباب الفريق بكرة القدم وهم يحضرون بهمة عالية لبطولة الدرجة الاولى بكرة القدم.
وأضاف خلال توقيعه عقود ٢٨ لاعبا يمثلون فريق النادي وبحضور السيد فلاح الشمري رئيس النادي والكابتن شهاب احمد مدرب الفريق ومساعديه ومدرب الياقة البدنية الدكتور مبدر ان الشباب تملكون مواهب واعدة وسيكون لهم شان كبير في مختلف المنتخبات الوطنية داعيا الأندية الجماهيرية الى التركيز عليهم والاهتمام بالكفاءات الموجودة وضمهم الى أنديتهم وكشف عن تنسيق مع اتحاد القدم ووزارة الشباب والرياضة لصرف مستحقات النادي داعيا المؤسسات الرياضية لدعم النادي الفتي. من جانب اخر، أكد الكابتن شهاب احمد ان اللاعبين يمتلكون الموهبة ولديهم الطموح في الانتقال الى مصاف الكبار مؤكدا بانه برنامج أعداد اللاعبين يتضمن خوض لقاءات ودية فضلا عن اقامة معسكر في دهوكً لاتمام الجاهزية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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