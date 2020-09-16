ذئب “ويلك يا أرنب” الأسطوري تغير صوتا وصورة

الصباح الجديد – وكالات:

أقر الفريق الذي يعمل على تصوير حلقات جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة “ويلك يا أرنب” مظهرا خارجيا نهائيا للذئب بصفته شخصية رئيسة للمسلسل.

وسيقوم الفنان الكوميدي الروسي المشهور، غاريك خارلاموف، بدبلجته.

صرحت بذلك المنتج العام في ورشة “سويوز مولت فيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة، يوليا أوسيتينسكايا. وقالت:” استطعنا الحفاظ على فتنة وجاذبية الشخصية الكلاسيكية وأدخلنا تعديلات إليها آخذين بالحسبان الواقع المعاصر. وقد غير الذئب أزياءه وعاداته جزئيا. ومن بينها عادة تدخين السجائر.

وقالت إن الفنان الروسي الكوميدي المشهور، غاريك خارلاموف تولى دبلجة شخصية الذئب في المسلسل الجديد بفضل صوته المميز.

يذكر أن ورشة “سويوز مولت فيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة كانت أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حلقات جديدة من مسلسل “ويلك يا أرنب” وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لظهور شخصياته على الشاشة .وستظهر في المسلسل الجديد شخصيات جديدة مثل القنفذ والأيل والغُرير. ويتوقع أن يضم الموسم الأول 52 حلقة. كما يتوقع أن يعرض المسلسل لأول مرة في الشتاء المقبل.