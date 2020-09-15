درجال يبحث مع نائب الامين العام للعتبة العباسية استثمار وتطوير الطاقات الشبابية

إعلام الوزارة:

إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وفد العتبة العباسية المقدسة برئاسة نائب الأمين العام للعتبة الشيخ ميثم الزيدي، والوفد المرافق له، مدير مركز الكفيل للطباعة الرقمية التابع للعتبة العباسية السيد محمد آل تاجر والدكتور صفاء الموسوي المستشار الإقتصادي للعتبة العباسية.

ونقل الوفد الضيف تحيات الامانة العامة للعتبة العباسية للسيد الوزير، الذي أكد ان مشاريع العتبات المقدسة اكتسبت السمعة الطيبة والطابع الوطني لما يتمتع به العاملين عليها من إخلاص ونزاهة، ساعدت على ترسيخ روح المواطنة لديهم، وأضاف : نتطلع الى عمل مشاريع مشتركة تندرج ضمن هذا الاطار، لا سيما في ظل تواصلنا مع مسؤولي العتبة العباسيةًالمقدسة الذي اثمر عن صيغة عمل مشتركة لتقديم الأفضل لشبابنا.

وقال الوزير درجال: نعول عليها الكثير في طرح وتفعيل برامج ومشاريع تشغيل الشباب لا سيما في المجالين الزراعي والصناعي لتوفير بيئة عمل رصينة للشباب والخريجين بما يؤمن مستقبلهم ويضمن إسهامهم في دعم اقتصاد البلد.

من جانبه قال الشيخ ميثم الزيدي: اننا نولي اهتماما كبيرا الافكار والطروحات التي تفضل بها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن النهوض بالواقع الشبابي واستثمار وتطوير الطاقات الشبابية، وسنكون عوناً له في تنفيذها، إذ إن وجوده على رأس هرم الوزارة يشجعنا للدخول معه لتقديم التسهيلات كافة من دون النظر إلى الجانب المالي، اخيراً شكراً لـ درجال على حفاوة الاستقبال.