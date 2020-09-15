مشروع المليون وحدة سكنية مهدد بعد توقف العمل في مشروع بسماية

سكان المجمع يتهمون هيئة الاستثمار بالتواطؤ مع شركة محلية أهملت الخدمات

الصباح الجديد – متابعة:

أفادت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية بتوقف العمل بمشروع بسماية السكني في العاصمة بغداد، بعد ان انجزت الشركة المنفذة 30 الف وحدة سكنية فيه.

وقال مدير الدائرة الادارية في الهيئة صفاء خليل هادي في تصريحات صحفية، إن مشروع بسماية السكني يعد من اكبر المشاريع الاستراتيجية كونه متكاملا كبنى تحتية وخدمات من منظومات غاز وتجهيز كهرباء على مدار الساعة.

واضاف أن المشروع يعد من بواكير مشروع المليون وحدة سكنية وواجه الكثير من الاشكالات خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان نجحت الشركة المنفذة وحتى نهاية العام 2019، في انجاز 30 الف وحدة سكنية وزعت منها ما يقارب 15 الف وحدة سكنية بين المواطنين و15 الفا اخرى قيد التسليم.

وأوضح هادي، ان الشركة المنفذة للمشروع توقفت عن العمل حاليا بسبب عدم تسديد مستحقاتها لعامي 2019 و2020، كما تلكأت بسبب الحرب على عصابات «داعش» الاجرامية والاوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد، منوهاً بأن الاعتراض على الشركة انها ليست استثمارا، وانما تمويل حكومي.

وأشار مدير الدائرة الادارية في هيئة الاستثمار، الى انه تم تحقيق 25 اجتماعا بين الحكومة وشركة (هنوا)، بيد انه لم يتم التوصل الى نتيجة، مشددا ان مشروع المليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات ووفق هذه المعطيات، توقف بشكل تام، معربا عن امله في وضع الحلول السريعة لتجاوز ازمة السكن في البلاد.

وكشف، أن شركة هانوا الكورية الجنوبية انسحبت من مجمع بسماية السكني في بغداد بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية

وأضاف ، أن «الحكومة العراقية أبلغت الشركة الكورية بانها غير قادرة على تسديد مستحقات الشركة نظراً للظروف التي يمر بها العراق حالياً من انخفاض اسعار النفط، ما دفع الشركة الكورية الى تسريح آلاف العمال والفنيين والمهندسين العراقيين والأجانب».

ونوه ،إلى أن «تفشي فيروس كورونا كان أيضاً سبباً في تسريح العمال وإخلاء العمال الكوريين من المجمع بعد ظهور حالات اصابة في البعض منهم «.

بدورهم يتهم سكان مجمع بسماية السكني الحديث في العاصمة بغداد، هيئة الاستثمار بالتواطؤ مع شركة عراقية «أهملت الخدمات في المجمع».

وقال عدد من سكان المجمع، إن «هيئة الاستثمار تعاقدت مع شركة جديدة للصيانة والتنظيف تحمل اسم عراقنا»، وزادت الجباية إلى الضعف، مبينين أن الشركة لا تقدم الخدمات للسكان وفق العقد المبرم .

وأوضح السكان أن من واجب الشركة صيانة العمارات السكنية والمصاعد وتخطيط الشوارع وتصليح عطلات اشارت المرور وسقي المساحات الزراعية والمتنزهات وليس رفع النفايات فقط، متهمين هيئة استثمار بغداد بالتواطؤ مع شركة عراقنا وعدم الاستماع الى الشكاوى التي قدمها الاهالي ما ادى الى تراجع كبير في الخدمات المقدمة الى المدينة.

كما أشار السكان إلى أن مساحات المدينة الخضراء تشكو حالياً من التصحر وخدماتها من التراجع الحاد، مناشدين السلطات المختصة بالتدخل ضد ما وصفوه بـ»فساد شركة عراقنا والهيئة».

ويقع مجمع بسماية السكني الحديث الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، ويبعد نحو 10 كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد- كوت.

وافتتحت هيئة الاستثمار في 25 من شهر ايلول عام 2011، باب التسجيل على المجمع، بعد أن تعاقدت مع شركة هانوا الكورية الجنوبية على انشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني.