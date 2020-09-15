إيفا لونغوريا تدافع عن حقوق المزارعين في زمن كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

برغم تركيز العديد من النجوم والاشخاص الاعتيادين لتثمين جهود الجيش الابيض في زمن كورونا الا ان النجمة والممثلة العالمية إيفا لونغوريا اختلفت عن الجميع بمطالبتها بعدم تجاهل تقدير المزارعين الذين يؤمنون الغذاء للملايين.

وحث العديد من المعجبين والمعجبات الممثلة إيفا لونغوريا الترشح لمنصب سياسي، وردت إيفا لونغوريا على هذه المطالبات، بأنها لا تفكر حالياً بالعمل بالسياسة، وأن العمل السياسي ليس على جدول أعمالها حالياً، وأنها حالياً مشغولة بخطط إيجابية لخير المجتمع المحلي، وفقاً لموقع “هولا” ووسائل إعلام أخرى.

وأوضحت إيفا لونغوريا في مكالمة هاتفية عبر تطبيق “زووم” أن العمل العام ليس منوطاً بالسياسيين وحدهم بل بالمواطنين أيضاً وقالت: “هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها المشاركة لتحسين مجتمعك، ليس عليك أن تكون ثرياً أو مشهوراً أو سياسياً لتفعل ذلك”.

ووفقاً للتقارير الزراعية الصادرة عن جمعيات متخصصة، يتم تحويل 2000 فدان من الأراضي الزراعية إلى مشاريع استثمارية مثل: “مراكز تجارية كبرى ومواقف سيارات كل يوم.

ودافعت إيفا لونغوريا عن حقوق المزارعين، وطالبت بمنحهم قدراً أكبر من التقدير الذي يستحقونه وأوضحت ذلك بقولها: “المزارعون هم الأشخاص الذين يزرعون ويقطفون وينتقون ويعالجون غذائنا، وهم حرفياً الأشخاص الذين يضعون الطعام على موائدنا. لهذا كان من الضروري إظهار تقديرنا ودعمنا لهم خلال هذه الفترة الحرجة، وهذا الوقت المهم حقاً لي”.

وأضافت: “عندما يتعلق الأمر بعمال المزارع الذين يعملون من شروق الشمس حتى غروبها، ويزرعون الطعام ويقطفونه في أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، ويفعلون ذلك غالباً من دون معدات وقاية شخصية ومياه نظيفة، ويعيشون أحياناً في أماكن مغلقة” .

وختمت: “علينا أن نتقدم ونظهر تقديرنا للزراعة والمزارعين ونحميهما، لأننا إذا فكرنا عميقاً بالأمر، فإن الزراعة ما تزال العمود الفقري للولايات المتحدة، وعلينا التفكير في مصدر طعامنا ونحافظ عليه جيداً.