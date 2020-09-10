ريم البارودي عضو في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر

الصباح الجديد – وكالات:

انضمت الفنانة ريم البارودي مؤخرًا إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “Miss Egypt 2020” التي تعقد بعنوان “بنت مصر”، وتختار عدة ملكات جمال للفتيات والمراهقات وملكة جمال مصر للسياحة، وملكة جمال مصر للبيئة، وكلها تمهد للمشاركة في المسابقة العالمية.

ورحبت د. آمال رزق، رئيسة المسابقة، بتطوع ريم البارودي للمشاركة للمرة الثانية ضمن لجنة التحكيم حيث شاركت في لجنة تحكيم المسابقة عام ٢٠١٨.

وأكدت أن ريم ستشارك في اختيار المتوجات بألقاب بنت مصر “ملكة جمال مصر للمراهقات ايكو وملكة جمال مصر للسياحة والبيئة ايكو، في الحفل المقرر عقده يوم الأربعاء المصادف ١٦ سبتمبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر.

يذكر أن لجنة تحكيم “Miss Elegant” تضم كلا من دكتورة أمال رزق رئيسة لجنة التحكيم والفنانة ريم البارودي والفنان تامر فرج والستايلست ريهام عاصم ومصمم الأزياء أحمد مغازي وآلاء عاطف ملكة جمال مصر ٢٠١٩.

وسبق أن أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال مصر MISS EGYPT 2020، برئاسة الدكتورة آمال رزق اختيار النجمة اللبنانية دوللي شاهين للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام، وانضمت بالفعل للجنة التصفية الأولى لاختيار المتنافسات على اللقب.