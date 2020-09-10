أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

الصباح الجديد – وكالات:

انتهت المرحلة الأولى من تصوير أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي، “بنات الماريونيت”، من تأليف “رامي المدني”، وإخراج “مخلص الصالح”، وإشراف فني “طارق مرعشلي”.

ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، اذ يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.

وعبرت نجمة العمل “أمل عرفة” عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: “العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً ما تزال عالقة في أذهان المتابعين”.

وأشاد “أيمن رضا” بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي وقال: “بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع”.

بدورها، ثمّنت النجمة “صفاء سلطان” فكرة العمل كنص إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة في أثناء مشاهدة العمل.

أما المدير التنفيذي للمشروع “حسام لبش” فقال: “نقدم على مدار 30 حلقة، وجبة كوميدية لطيفة، حيث نجمع نجوم الكوميديا السوريين إضافة لنجوم من الإمارات والسعودية، الأمر الذي يضفي على العمل رونقاً مميزاً للغاية.

ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: “أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك”.