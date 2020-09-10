وزير الزراعة : خطط متطورة لتصدير الفائض من التمور واعتماد طرق تسويقية متطورة

اجتماع ميداني لتأهيل الطائرات الزراعية استعدادا لحملات المكافحة الجوية

بغداد – الصباح الجديد:

عقد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي اجتماعا موسعا ضم المنتجين والمصدرين للتمور بحضور مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي وعدد من مدراء الزراعة في بغداد والمحافظات لمناقشة تنمية قطاع النخيل واعتماد خطط تصديرية وتسويقية متطورة.

وأكد الوزير الخفاجي بأن الوزارة ستضع أسس وبرامج لتفعيل ملف إنتاج وتسويق التمور وتصديرها لرفد ميزانية الدولة بالمبالغ والايرادات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني.

واستمع الوزير الى شرح مفصل من الحضور حول أهم المعوقات التي تعترض تصدير التمور العراقية للخارج بغية تقديم الدعم والأسناد لأصحاب البساتين من خلال تعديل التشريعات التي تمكنهم من إنشاء صناعات غذائية وتمليك البساتين للمتعاقدين فضلا عن دعمهم بالاسمدة والمكننة والحملات الوقائية.

كما حث الخفاجي المستثمرين على تحسين شروط التعبئة والتغليف واعتماد طرق تسويقية متطورة تأخذ على عاتقها إبراز الدور المهم للنخلة العراقية ، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة العراقية بملف التمور وان حزمة من التشريعات ستصدر قريبا للنهوض بقطاع النخيل بصورة عامة بعد أن تقديم دراسة مفصلة للجهات العليا، وان إعادة الاعتبار للنخلة العراقية أصبح حتميا لكون التمور مصنفة كمحصول استراتيجي يدخل ضمن الأمن الغذائي للمواطن.

كما استجاب الوزير لعدة طلبات قدمت من قبل المستثمرين واعدا إياهم بتلبيتها بعد استحصال الموافقات الأصولية ومناقشة القوانين ذات العلاقة ومنها انشاء مراكز تسويقية ومخازن مبردة خارج المدن وتذليل بعض حلقات الروتين المتعلقة بالاجازات الصحية والتنمية الصناعية والتعامل مع موضوع النخيل من خلال تشجيع التصدير والاستيراد ومنح المصدرين الأفضلية في منح اجازات الاستيراد، واعتماد فترة مناسبة لتصدير الأصناف المختلفة والتي تصل عادة إلى منتصف أيلول اَو بداية تشرين الأول من كل عام.

من جانبهم بين الحضور استعدادهم لمواصلة العمل باتجاه تعضيد دور المنتج المحلي والتفاعل مع الوزارة فيما يخص تصدير التمور إلى مختلف دول العالم بعد اتباع وسائل علمية التعفير والتغليف، معبرين عن شكرهم لحسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لمناقشة ملف الاستثمار في قطاع التمور.

على صعيد متصل ترأس الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري اجتماعا مهما في مطار الصويرة للقيام بعمليات الاشراف والمتابعة وتأهيل الطائرات الزراعية للوقوف على الأمور الفنية ومعوقات العمل في مطار الصويرة بعضوية الكابتن الطيار صبيح حسين الشيباني المستشار في هيئة المستشارين لرئاسة الوزراء وعدد من المدراء العامين في الوزارة والطيارين والملاك الفني المختص.

واوصت اللجنه الجهة الفنية في المطار الزراعي المتمثلة بالشعبة الهندسية واللجنة المختصة بصيانه الطائرات على تقديم تقرير مفصل عن حالة الطائرات وما يتطلب من اجراء النشرات الاجبارية والتفتيشية الدورية لغرض الاسراع في عودة اسطول الطائرات الى الخدمة ودعم القطاع الزراعي في مكافحة الافات سواء كانت افات النخيل او افات المحاصيل الأخرى.

كما أكد الاجتماع على حصر متطلبات هذه الطائرات من قطع الغيار والقيام بجميع أعمال الصيانة استعدادا للحملات الجوية الوقائية المجانية التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري لمكافحة حشرة الدوباس على النخيل وبمبيدات صديقة للبيئة للحفاظ على هذه الثروة المهمة فضلا عن مكافحة الحميرة والافات الزراعية الأخرى التي قد تصيب المحاصيل الزراعية.

كما التقى وزير الزراعة وفد غرفة تجارة بغداد في مقر الوزارة، بحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود وعدد من المدراء العامين لدوائر وتشكيلات الوزارة.

وأكد الخفاجي خلال اللقاء ان هدفه حماية كل من الإنتاج والمستهلك وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ودعم وحماية المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتقليص الروتين والمعوقات التي يواجهونها، مبينا ان لدى الوزارة فرص استثمارية مهمة موزعة على المحافظات من شأنها تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومنها مشروع هور الدلمج الذي يعد اكبر مشروع استثماري وسياحي في العراق وسيتم الإعلان عنه قريبا.

حيث وجه الخفاجي بتحديد فترة 7 ايام لإنجاز معاملة المستثمر او صاحب المصنع لرفع يد الإصلاح الزراعي وإعطائه الموافقة بالإجازة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والمقترحات التي من شأنها زيادة النشاط الاقتصادي الزراعي وتعظيم موارده منها تخصيص قطع أراضي زراعية معدة للاستثمار والإنتاج الزراعي والتي خصص لها حصة مائية، وتوفير قطعة ارض لإنشاء مركز تسويقي نموذجي، ومنح الإجازة الرسمية للمشاريع الزراعية والاستيراد بالتعاون مع غرفة تجارة بغداد وترشيح الشركات والأشخاص للاستثمار بالاعتماد على هوية الغرفة الصنف الممتاز والاول تحديدا، وتفعيل مجلس حماية المستهلك الذي ورد في قانون حماية المستهلك بتشكيل لجنة للتفتيش والرقابة على عمل المجهز للسلع والمنتوجات الزراعية.