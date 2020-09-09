تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع تربوية سيكتمل العمل في معظمها قريبا

دعما للقطاع التربوي في قضاء الهارثة شمالي البصرة

البصرة _ سعدي السند :

أعلن مدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة، المهندس ولاء عبدالكريم ارتفاع نسب الانجاز في 18 مشروعا تربويا في ناحية الهارثة ضمن مشاريع البصرة 2019.

للمرة الاولى تحظى الهارثة بهذا العدد من المشاريع التربوية

وقال عبد الكريم للمرة الاولى تحظى الهارثة بهذا العدد من المشاريع التربوية في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة المحلية وحرص محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني واهتمامه بهذا القطاع الحيوي، لافتا الى ان المدارس التي انطلق العمل فيها تتراوح بين انشاء واعادة بناء او انشاء جديد بالبناء الجاهز، مشيرا الى ان المباني المدرسية تنوعت بين 12 صفا و18 صفا و24 صفا بثلاثة طوابق، الى جانب بناء صفوف اضافية واستملاك ارض لانشاء مشروع تربوي.

نسب الانجاز شهدت ارتفاعا ملوحظا

وتابع مدير التخطيط ان نسب الانجاز شهدت ارتفاعا ملوحظا في الكثير من هذه المشاريع والتي لم يتاثر البعض منها بتوقف العمل في ظل الازمة الصحية بفايروس كورونا ، مؤكدا ان الكثير من هذه المشاريع سيكتمل العمل فيها قبل نهاية العام الحالي وتسلم لتربية البصرة بصفتها الجهة المستفيدة ، وستخفف من تعدد الدوام على المباني التربوية في القضاء .

واضاف ان المشاريع التربوي في الهارثة هي هدم واعادة بناء مدرسة محمد ذو النفس الزكية ب18 صفا وبثلاثة طوابق، وهدم واعادة بناء مدرسة غرناطة الابتدائية ب18 صفا وبثلاثة طوابق/ انموذجي وهدم واعادة بناء مدرسة الاغراس ب18 صفا ، فضلا عن هدم واعادة بناء مدرسة متوسطة اللطيف 24 صفا وبثلاثة طوابق، وبناء ثانوية 18 صفا في حي الرسالة.

واكمل قائلا: هناك مشروع لهدم وبناء مدرسة العرفان من 18 صفا وهدم واعادة بناء مدرسة الحجرات 18 صفا وبثلاثة طوابق فضلا عن هدم واعادة بناء مدرسة سيف الحق ب18 صفا و3 طوابق، وبناء مدرسة جديدة 18 صفا وبثلاثة طوابق على القطعة المرقمة 18/233 في مقاطعة 11 طلاع المعيدي .

المدارس موزعة في عموم الهارثة

وبين عبدالكريم ان المشاريع تتضمن ايضا مشروع بناء مدرسة 18 صفا وبثلاثة طوابق في ساحة مدرسة الغدير الابتدائية، وانشاء مدرسة 24 صفا بثلاثة طوابق في ساحة مدرسة النجاح /منطقة حرير، الى جانب بناء مدرسة الهارثة للبنات 24 صفا انموذجيا وبثلاثة طوابق في ساحة المدرسة وهدم المدرسة بعد اكتمال العمل، فضلا عن هدم واعادة بناء مدرسة النيل الابتدائية ب18 صفا وثلاثة طوابق.

واشار الى ان الاعمال مستمرة ايضا في مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الروان 24 صفا انموذجيا وبثلاثة طوابق وهدم واعادة بناء متوسطة الارادة 18 صفا وبثلاثة طوابق/ بناء انموذجي، وهدم واعادة بناء مدرسة فتح الابتدائية ب12 صفا وان المشاريع التربوية في قضاء الهارثة تتضمن ايضا بناء ستة صفوف بطابقين في ساحة مدرسة اليرموك، الى جانب استملاك قطعة ارض لبناء مدرسة عليها في منطقة الشوبية/الماجدية بالقول ان المشاريع التربوية في قضاء الهارثة تتضمن ايضا بناء ستة صفوف بطابقين في ساحة مدرسة اليرموك، الى جانب استملاك قطعة ارض لبناء مدرسة عليها في منطقة الشوبية/الماجدية

زيارات لمواقع عمل المشاريع التربوية

الصباح الجديد زارت عددا من المشاريع التربوية ضمن الرقعة الجغرافية لفضاء الهارثة والتي تحدث عنها المهندس ولاء عبدالكريم مدير التخطيط المتابعة في ديوان محافظة البصرة وكانت الأعمال تتواصل بشكل فني وهندسي دقيق وبأشراف الجهات الهندسية والفنية في ديان المحافظة .

وقد أكد المهندسون المشرفـون بأن عمليات البناء تسير علـى وفق الخطة المعدة بأشراف محافظ البصرة المهندس أسعد العيدانـي والذي يؤكد اهتمامه المتواصـل بالمشاريع وأهمية انجازها فـي المواعيد المحددة لها وقد لمسنـا خلال زيارة العمل هذه ان العديـد من الشركات المنفذة للمشاريـع قد أكدت مضاعفة الجهـود ومواصلة العمل في عدة وجبـات لأنجاز الأعمال قبل المواعيـد المحددة لها حرصا على الأرتقاء بالعمليـة التربوية في هـذا القضاء والتخفيف من الدوام المزدوج أو الدوام الثلاثي .

وقد أكد المشرفون على ان المعنيين بالأمر في ديوان المحافظة قد عبّروا عن امتنانهم لمبادرات الشركات المنفذة في الأسراع بأنجاز المشاريع هذه قبل مواعيدها وتسليمها للجهات المستفيدة وقد اشارت الشركات المنفذة للمشاريع التربوية هذه بأن كل المواد التي دخلت في أعمال البناء قد خضعت الى الفحوصات المختبريـة في المختبرات المعتمدة وبأشراف دائرة المهندس المقيم فـي كـل مشروع وسجلت الشركات المعنية شكرها وتقديرها لديوان محافظ البصـرة ولكل اللجان الأشرافية على تعاونها المثمـر والدقيـق من أجـل انـجاز افضل لكل المشاريـع .