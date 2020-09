تطبيق غوغل يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية

متابعة الصباح الجديد :

یبحث الكثیر من العائلات في عالمنا العربي عن طرق لتحسین مهارات أطفالهم اللغویة، وخاصة عبر التطبيقات الذكية التي تمثل المدرسة الجديدة في التعليم الحديث.

وسعيا لتعزيز المهارات اللغوية لدى الأطفال، أعلنت شركة «غوغل» إطلاق النسخة العربية من تطبيق «Read Along»، التي توفر تجربة تفاعلية ممتعة للأطفال.

وبهذا الموضوع، قال رئيس هندسة تطبيق Read Along، زهير حيدر، إن المهمة الرئيسية لديهم هي تنظيم المعلومات و تسهيل الوصول إليها والاستفادة منعا للجميع، وهذا يشمل المساعدة في توفير التعليم للجميع بغض النظر عن اللغة أو الموقع.

وقال حيدر: «نحن نؤمن أن التكنولوجيا يمكنها بإمكانها مساعدة المعلّمين والطلاب على التعلم والابتكار معا، وتأتي خطوة دعم اللغة العربية ضمن تطبيق Read Along في إطار التزامنا بمساعدة الأطفال على تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة باللغة العربية متى وأينما كانوا».

وأضاف: «توفر غوغل مجموعة من الأدوات المجانية المُصممة خصيصاً للمدارس، يطلق عليها اسم «G Suite for Education» والتي تتضمن العديد من المنتجات المألوفة لدى الكثير من الناس، مثل جيميل، وDrive، وMeet، وClassroom، وغيرهم. وقد استخدم ملايين الطلاب والمعلمين هذه المنتجات في بداية العام، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا».

وأشار حيدر إلى أن فريق العمل «متحمس جدا» لتوفير دعم اللغة العربية على تطبيق أندرويد المجاني Read Along، خاصة بعد اكتشاف أن اللغة العربية كانت أحد أكثر اللغات المطلوبة.

ومنذ إطلاق تطبيق Read Along، قرأ الأطفال حول العالم أكثر من 32 مليون قصة ممثلا إجمالي أكثر من 3 ملايين ساعة على التطبيق.

وتحدث حيدر عن عمل الشركة التعليمي على يوتيوب: «أنشأنا أيضاً قناة مرجعية على يوتيوب، مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى عالي الجودة باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية. وتعرض القناة مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي من العديد مثل الرياضيات للصف السابع، والكيمياء للصف الثاني عشر، بالإضافة إلى نصائح للطلاب حول التعلم عن بعد».

وأشار حيدر أن تطبيق Read Along متاح حالي بعشر لغات، بما في ذلك العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والهندية، والأردية، ونأمل أن نستمر في توفير الدعم لمزيد من اللغات لمساعدة المزيد من الأطفال على تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة.

وقال رئيس هندسة التطبيق: «بالنسبة لمحرك بحث غوغل، فإننا نعمل مع العديد من الجهات والأشخاص ضمن منظومة الويب من أجل تنظيم المحتوى الخاص بهم وتوفيره من خلال تجربة مفيدة وسهلة للمستخدمين على صفحة نتائج البحث الرئيسية ويمكنكم رؤية هذه الجهود من خلال الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، وقوائم الأفلام، وحتى الاستفسارات المتعلقة بكرة القدم على سبيل المثال.»

وأضاف: «كما عملنا مع منظمة الصحة العالمية، وموقع السينما، وحتى موقع يلا كورة، لتنظيم المحتوى الخاص بهم لكي يتمكن المستخدمون من الوصول بسهولة إلى المعلومات باللغة العربية. وبالنسبة لموقع يوتيوب، فإننا نعمل بشكل وثيق مع صانعي المحتوى العربي البارزين والناشئين لمساعدتهم على مواصلة تقديم محتوى عربي رائع».