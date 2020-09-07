درجال يتابع الحالة الصحية للنجم الدولي السابق ناظم شاكر من اربيل

تعهد بنقله للعلاج في الخارج ان إستوجب ذلك

إعلام الوزارة:

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم له كل مانستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت 5/9/2020 الى المستشفى التي يرقد فيها الكابتن ناظم شاكر الذي ما زال يعاني من تبعات اصابته بفيروس كورونا المستجد ، وتمت الزيارة بالتنسيق مع وزيريّ الصحة في الحكومة المركزية والاقليم ومدير المستشفى الذي يقيم فيه الكابتن شاكر في اربيل.

وبعث درجال رسالة اطمئنان الى الاوساط الرياضية والجماهيرية عن صحة الكابتن واستقرارها الان اذ ينال الدعم والاشراف الطبي اللازمين والعناية الفائقة متعهدا باستعداده التام لنقله خارج العراق للرعاية الطبية اذا لزم الامر ، وقدم درجال شكره البالغ الى الملاكات الطبية في المستشفى ووزيريّ الصحة في المركز والاقليم ومدير صحة اربيل لمتابعتهم المستمرة للحالة الصحية للكابتن شاكر .

من جهته ثمن النجم الدولي السابق ناظم شاكر الزيارة الكريمة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال والاثر الطيب لها كونها تزيد من قوة تحديه للمرض، ووجه من خلاله الشكر الى جميع الرياضيين وجماهير الكرة الذين غمروه بـ فيض اعتزازهم مؤكدا انه سيتجاوز الازمة الصحية ويعود الى جماهيره ومحبيه.

من جانب اخر، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال المُدير المنفذ مشروع ملعب صلاح الدين أوس نوري بحضور مدير عام الدائرة الهندسية والملاك الهندسي المتخصص في الوزارة.

وشدد الوزير درجال على ضرورة الإسراع في العمل مع دقة التنفيذ واهمية تحضير جميع المستلزمات الخاصة بالمشروع من مناشئ عالمية عالية الجودة لكي يظهر المنجز الرياضي بأبهى صورة ممكنة مطابقا للمواصفات الدولية المطلوبة ، وأضاف في حديثه الموجه لمدير الشركة المنفذة انه على الرغم من قلة الاموال الا ان الحكومة العراقية تحاول جهد الامكان إيجاد بدائل مالية من أجل تسيير أمور العمل والحيلولة دون توقف المشاريع الاستراتيجية المهمة ، وطالب السيد الوزير، الدائرة الهندسية ايضا بضرورة الاستمرار في تقديم التقرير الاسبوعي عن جميع الملاعب والمشاريع التي يتواصل العمل فيها حاليا ومن ضمنها ملعب صلاح الدين، الذي من المؤمل وصوله الى نسب انجاز عالية خلال مدة قياسية ونحن واثقون بأنه سيكون اضافة كبيرة جدا للحركة الرياضية في عموم العراق فضلا عن خدمة ابناء المحافظة والرياضة.

إلى ذلك، تتابع وزارة الشباب والرياضة سير الاعمال في ملعب ذي قار الاولمبي 30 الف متفرج المنفذ من قبل شركة سارل اور الفرنسية، من خلال الاطلاع على التقرير الأسبوعي للعمل الذي يحظى بمتابعة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حتى يذلل العقبات امام نسب الانجاز المتحققة، في ظل التحديات والظروف الصعبة جراء قلة التخصيصات المالية وجائحة كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة نجم عبد الواحد ان وتيرة العمل مستمرة بشكل طبيعي في المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل إضافة مهمة لشباب ورياضيي محافظة ذي قار، مبينا إن الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع تواصل أعمالها في المشروع وبوجبات عمل مستمرة.

وتضمن تقرير العمل لمكتب المهندس المقيم، ان العمل متواصل في ورشة الصب الجاهز بتسليح قطع البريكاست، وايضا في نصب القالب للجسور والسقف للطابق الاول للقطاع رقم (2) منطقة كبار الشخصيات، وتم اكمال الجسور و50% من السقف، كما تم المباشرة بنصب القوالب للجسور لسقف القطاع رقم (3)، فضلا عن نصب المعدات المطلوبة لغرض عمل القالب الحديدي الخاص بالتغليف الخارجي للقطاع رقم (4) من الملعب الرئيسي، وسيتم ارسال نماذج من الحديد المستخدم للجهات المعنية لغرض اجراء الفحوصات المطلوبة له.