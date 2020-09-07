علي اللامي يطمح ان يوثق بعدسته نهائيات كأس العالم

بغداد ـ فلاح الناصر:

يوثق المصور الرياضي الشاب علي اللامي، عضو الجمعية العراقية للتصوير الرياضي وشبكة فيفا سبورت، احداثا رياضية بعدسته canon 1dx، واشتراها على حسابه الخاص، التي تصطاد اللقطات ويقدم من خلاها رسالته السامية في مهنة التصوير والإبداع، اللامي المولود في العام 1983، كان لاعباً في فريق الحبيبية الشعبي باشراف الراحل الكابتن ثائر، والتحق في فرق الفئات العمرية بناديي الحدود والصناعة، تدرب باشراف الكابتن فالح موسى عضو اتحاد الكرة السابق يوم كان موسى يشرف على اعداد وتدريب فريق ناشئة الصناعة، كما تدرب تحت اشراف كريم حزام في شباب نادي الحدود.. ابتعد عن كرة القدم لاعبا بسبب وظيفته، الا انه حافظ على حضوره داخل الملاعب مصورا حاملا كاميرته ليتنقل بها في الملاعب ويوثق اجمل اللقطات ، فلم تقتصر مشاركاته على الميدان المحلي، بل كانت له مشاركات عدة في المحافل الخارجية، منها كاس الخليج 2017 الكويت، كاس اسيا 2019 الامارات، كاس الخليج 2019 قطر ، و تصفيات كاس العالم ، و دوري ابطال اسيا ، و كاس الاتحاد الاسيوي، و البطولة العربيه للاندية، و بطولة غربي آسيا، و بطولة الصداقة.

يقول اللامي: التصوير أكيد موهبة فليست أي صور تعد تصوير سواء إحترافي أو عادي نعم كنت اجمع صور نادي القوة الجوية ونادي مانشستر يونايتد، وفي التصوير الرياضي يعتمد على التركيز و المتابعه نعم طورة نفسي من خلال متابعه المصورين العالميين.

ويضيف: المصور العراقي لا يوجد من يحتويه في شراء الكاميرات على حسابه الخاص، وعدد المصورين في العراق كبير وغلبهم هواة و مبدعين، دائما المصور العراقي في البطولات الخارجية مميز ومبدع. وبصراحة يجب ان يكون للمصور الرياضي جمعية تحتويه وتقدم لهم المساعده والتسهيلات و المطالبة بحقوقهم.

ويتابع اللامي قوله: كثير من الصعوبات يواجهها المصور الرياضي فهو يحتاج على كامرات حديثة لمواكبة التطور و الصعوبات لي يواجهها المصور وخاصة في العراق هو دخول الملاعب والصعوبات من رجال الامن فلا يوجد شخص معني مهتم بدخول المصورين. ويؤكد اللامي ان التصوير في نهائيات كأس العالم، حلم يسعى إلى ان يكون حقيقة، بعد سلسلة مشاركات في بطولات القارة واندية ابطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وغيرها. عن اجمل مباراة، قال انه عاش لحظات سعيدة بتوثيقه لمباراة نهائي كاس الاتحاد الاسيوي في البصرة توج فيها نادي القوة الجوية بالنجمه الثالثة على حساب فريق ألتين آسير التركمانستاني بهدفي حمادي أحمد وإبراهيم بايش.

يوضح انه من محبي نادي الجوية محليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي عالميا، وبالنسبة للاعبين الذين يتابعهم، فذكر ان عماد محسن ومهند علي «ميمي» وصفاء هادي هم الذين يشدونه بمستوياتهم الفنية، وبالنسبة للاعبين من العالميين فهما الفرنسي مبابي والبرازيلي السابق ريفالدو.