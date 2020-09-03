درجال يبحث مع وزير التعليم العالي ملفاتعدة أبرزها حسم اشكالات نادي الطلبة

«الشباب والرياضة» تؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش

إعلام الوزارة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، والوفد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء الذي اتسم بالايجابية والحرص بحث أواصر التعاون والبرامج المشتركة بين الوزارتين في المجالين الشبابي والرياضي ومنها الملفات العالقة الخاصة بنادي الطلبة الرياضي.

وبين الوزير درجال ان اللقاء تمخض عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع ضوابط وشروط انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل هيئة عامة حقيقية يحق لها الدخول الى الانتخابات ، مؤكدا ان فريق العمل المشترك بين الوزارتين سيكون مكلفا بحسم الانتخابات وبالتعاون مع ادارة النادي مع اضافة اربعة مرشحين من وزارة التعليم الى إدارة النادي وفق الالتزام الوظيفي المعتمد.

وتم خلال اللقاء المطول بين الوزيرين مناقشة الية تحويل الاندية وفق قانون الاستثمار من اندية حكومية الى اندية قطاع خاص تعمل بنظام الاسهم لتكون بمثابة شركات متكاملة وتامين العمل في وزارة الشباب من خلال صندوق يطلق عليه اسم صندوق الشباب اسوة بصندوق التعليم العالي، يعمل به في حال حصول اختناقات او أزمات مالية.

ومن بين الشروط التي تم الاتفاق عليها بعد دراسة واقع حال نادي الطلبة ، ان يصار فورا الى وضع جدولة لإنهاء المشاكل الادارية واحياء الالعاب الفردية والجماعية المندثرة وان يكون السكرتير المعتمد في النادي من الوزارة تحديدا.

وفيما يتعلق بفريق كرة القدم حصل الاتفاق على تشكيل لجنة سريعة لحل إشكالات اللاعبين المتعاقدين لتمثيل الفريق .. وشهد اللقاء مناقشة جملة من الامور التي تتعلق بالرياضة الجامعية والبنى التحتية والبطولات والالعاب الرياضية والأنشطة الشبابية.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش والإهتمام بالناشئين.وذكر بيان صحفي عن مكتب درجال ، ان الأخير «استقبل رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، وبحث معه واقع اللعبة وسبل النهوض بها».

وأشار درجال، بحسب البيان، إلى «حرص الوزارة على رعاية ومتابعة الاتحادات كافة، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني لها وصولاً صوب الهدف المنشود، عبر تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية»، مؤكداً على ضرورة «توسيع دائرة الاهتمام بالناشئين وبناء قاعدة واسعة للعبة في المستقبل».

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي للإسكواش علي جهاد عن «شكره وتقديره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بالألعاب كافة»، مشيدا بالجهود التي «يبذلها للارتقاء بـ واقع الرياضة العراقية على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية، ودوره في رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص الاعداد المناسب لتطورها وتوسيع قاعدتها».

إلى ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، حرص الوزارة على توفير كل الإمكانات لرعاية الشباب ودعم مسيرتهم الشبابية والرياضية، وأضاف أن توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا، يُعد بمثابة فرصة لإعادة ترتيب الخطط والخطوات في عمل الوزارة، وعلينا الآن إستقطاب الشباب من خلال العمل بتقنيات مختلفة للإطلاع على همومهم ومشاكلهم ومشاركتهم طموحاتهم، وتكثيف برامج الأنشطة الإلكترونية، عبر فتح قنوات تواصل جديدة تتناغم مع رؤاهم وأفكارهم، لنكون قريبين منهم أكثر من اي وقت مضى.

جاء ذلك خلال جولته هذا اليوم يرافقه مدير عام دائرة الرعاية العلمية الدكتور أحمد سعد عليوي، ومدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور أحمد الركابي مع عدد من الفنيين لإختيار المكان الأمثل لفتح قنوات تواصل الكتروني جديدة.

وقال الوزير درجال: علينا تطوير عملنا بما يتناسب والرؤية الكاملة التي نمتلكها من خلال تجاربنا وعقول المخلصين من ابناء بلدنا، والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والدعم لتؤتي ثمارها وتحقق اهدافها، فضلاً عن ضرورة التنسيق ومواصلة الدعم والتعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بيننا وبين جهات اخرى ساندة لكي يتحقق هدفنا المنشود ونصل الى الشباب من كلا الجنسين في محافظات ومناطق العراق كافة.