مقداد عادل… طموح النجاح في حقل التدريب

بغداد ـ فلاح الناصر:

تزخر محافظة كربلاء بالعديد من الطاقات الشبابية التي تسعى إلى فرض حضورها في ميدان التدريب، بعد تتملذها تحت اشراف مدربين كبار في مسيرتهم باللعب قبل ارتداء سروال التدريب، إلى جانب تعزيز امكاناتهم بالحصول علـى شهادات التدريب من الاتحـاد الآسيـوي لكـرة القـدم.

والمدرب الشاب، مقداد عادل، حائز على شهادة تدريب أولية عام 2009 وشهادة الفئات العمرية الدنماركية 2012 والآسيوية فئة C عام 2012 وفئة B عام 2015 وشهادة مشاركة في دورة أقيمت في إيران العام ذاتـه، سمـي مؤخـرا لتدريـب فريـق نـادي الطـف.

بداياته لاعباً كانت في الفرق الشعبية، ولعب لفرق الميثاق والثورة العربية وشباب حي الغدير والوسام والازدهار والشهيد ناظم واللقاء، في حين مثل شباب نادي كربلاء لاعباً وسط الميدان عام 1994 باشراف المدرب رضا الوزني، الفريق الاول عام 1996 باشراف الراحل هادي جواد، ونادي الخطوط 1999 بقيادة النجم السابق عادل خضير وكربلاء 2001 باشراف المدرب فاضل عبد الحسين، والعمال 2002 تحت اشراف المدرب سعد رشيد والجماهير 2003 بقيادة المدرب سالم عودة، ومنتخب شرطة كربلاء، في حين قاد فريق شرطة كربلاء عام 2010 وتوج معه بطلا لمنطقة الفرات الاوسط ليتأهل إلى نهائيات كأس وزير الداخلية التي اقيمت في بغداد.

ثم تسنم مهمة تدريب فريق شباب نادي الحسين 2013 وتأهل به إلى الدوري التأهيلي، ، وعمل مدربا ضمن اكاديمية الزوراء التابعة للمدرب عادل خضير وأسسها علي الشمري عام 2016 ، وتوج مع الفريق ببطولة كربلاء للأكاديميات، ثم قاد نادي امام المتقين اذ تصدر مع الفريق دوري التأهيل عام 2017 ، ومدرب ممثل المحافظة في بطولة عزيز العراق 2015، بعدها مدرب منتخب اكاديمية كربلاء وفاز بالمرتبة الثانية على صعيد العراق.. وله تجربة مهمة مدربا مساعدا للكابتن عادل خضير في نادي الحـر 2018.

يقول المدرب مقداد عادل، انه يطمح إلى النجاح في مهمته الجديدة مدربا لنادي الطف، سيما بعد رحلاته الإيجابية في المحطات التي عمل فيها مدربا ونال الخبرات الاضافية من المدربين الذين تعامل معهم، وبينهم النجم السابق عادل خضير الذي سبق ان دربه لاعبا في نادي الخطوط ثم عمل معه مساعدا في الموسم السابق بنادي الحر الرياضي.

بقي ان نشير إلى ان المدرب مقداد، هو شقيق نجم كرة كربلاء السابق ونادي الشرطة، ميثم عادل، الذي يعمل حاليا مدربا لنادي خورفكان الإماراتـي.