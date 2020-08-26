سمية الخشاب تغرق في بحر من البرتقال بعد الليمون المر

الصباح الجديد – وكالات:

خضعت الفنانة سمية الخشاب لأغرب جلسة تصوير في صيف 2020، حيث ظهرت وكأنها في حوض سباحة، وغارقة في عدد كبير من حلقات البرتقال، وعلقت على الصور قائلة، عندما تكون الحياة بطعم الليمون المر، يمكن فجأة أن تصبح بطعم البرتقال، في إشارة لشعورها سابقا بالمرارة واستمتاعها حاليا بالحياة.

يذكر ان الفنانة سمية الخشاب رفضت الالتزام ببدء تصوير فيلمها الجديد “صابر وراضي” مع النجم أحمد آدم، مؤكدة اعتذارها عن عدم المشاركة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أنها لن تلقي بنفسها في التهلكة، وتم اختيار النجمة اللبنانية رزان مغربي بدلا منها.

وأصدرت سمية الخشاب بيانا عاجلا أكدت فيه اعتزازها بالعمل مع أحمد آدم والمنتج السبكي، ولكنها ما تزال خائفة من فيروس كورونا، وترفض العمل مهما كانت الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل موقع التصوير.

وأوضحت أنه مهما كانت هناك إجراءات احترازية أو استخدام للمطهرات، فالممثل بالنهاية سيقف أمام الممثلين الآخرين من دون كمامة، وبالتالي قد يكون عرضة للإصابة، خاصة في المشاهد التي تضم أكثر من ممثل وتستدعي التقارب بينهم.

وأشارت سمية إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمي نفسها في التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

ويعتمد فيلم “صابر وراضي” على أربع شخصيات أساسية وهم أحمد آدم، ومحسن محيي الدين، ورزان مغربي، إضافة إلى سلوى عثمان، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية التراجيدية.