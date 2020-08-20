طارق حرب: القانون يجيز لرئيس الوزراء عقد الاتفاقات التنفيذية والعقود دون الرجوع للبرلمان

بغداد- الصباح الجديد :

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، امس الاربعاء، صلاحيات رئيس الوزراء في توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقال حرب في حديث لـه ان”قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 أطلق صلاحية رئيس الوزراء في عقد الاتفاقات التنفيذية ومذكرات التفاهم والعقود ولا تحتاج هذه الى موافقة البرلمان اذ تعتبر نافدة بمجرد التوقيع عليها من رئيس الوزراء أو الوزير طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015″.

واضاف، ان”المادة الخامسة من هذا القانون اعتبرت رئيس الوزراء الممثل الرسمي لجمهورية العراق وقد جاء هذا الحكم تطبيقاً لحكم المادة 78 من الدستور التي اعتبرت رئيس الوزراء المسوؤل التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، أما بالنسبة لعقد المعاهدة ( الاتفاقية) فأنه لرئيس الوزراء التوقيع بالاحرف الاولى لكن يجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور والمعاهدة يعرفها القانون السابق هي التي تعقد بأسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او منظمة دولية او شخصية دولية”.

واشار الى، ان”الاتفاق والعقود ومذكرات التفاهم لا تعتبر معاهدة وليس في جعبة الكاظمي في زيارته لامريكا مشروع معاهدة ( اتفاقية) وانما عقود واتفاقات ومذكرات مع الشركات الامريكية ومع جهات المال الامريكية كالبنوك وهي شركات”.