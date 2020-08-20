مراقب يرجح نجاح زيارة الكاظمي لأميركا رغم الضغوط الداخلية

بغداد-الصباح الجديد

رجح الخبير السياسي عزيز شوان، نجاح زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأميركية، رغم الضغوط الداخلية.

وقال شوان في تدوينة له إن ” زيارة الكاظمي للولايات المتحدة هي بحد ذاتها مؤشر للنجاح بعد فشل محاولات لزيارة عادل عبد المهدي وذلك لرفض واشنطن الزيارة لعدة أسباب خاصة بها”.

وتابع “مؤشر اخر لتوقع نجاح الزيارة هو معرفة الادارة الامريكية لاحتياجات العراق الاقتصادية والمالية والعسكرية و استعداد هذه الادارة (على ما يبدو) للاستجابة لهذه المتطلبات”.

وأوضح ان “الكاظمي يعلم جيدا بان اي تعثر خلال المفاوضات المباشرة ستكون بمثابة ضربة لمساره الإصلاحي و هذا ما تدركه الادارة الامريكية كذلك و ستتجنب قدر الإمكان حدوثه لأنها لا تريد ان ينزلق العراق بعيدا عن دائرة نفوذها بل تبغي عكس ذلك تماما. بالنتيجة التوقعات تشير الى احتمالية كبيرة لنجاح الزيارة بالرغم من الضغوط الداخلية لأفشالها او أضعاف نتائجها ووجود أصوات أمريكية لا تؤيد اضاعة استثمار المزيد من الجهد و المال في العراق”.