تشكيليون عرب وأجانب يختتمون مشاركتهم بمعرض “تفاصيل”

حجاج سلامة

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع، فعاليات معرض “تفاصيل” الإلكترونى الذي أقيم على مدار عشرة أيام، ونظمه جاليري “جاردن أوڤ آرت” بمشاركة 35 فنانا تشكيليا عربيا وأجنبيا من مصر، والسعودية، والأردن، والعراق، والمغرب، والبحرين، وإيطاليا، والنرويج.

وقالت منظمة المعرض، الفنانة التشكيلية المصرية، هنا حلمي، لـ “ميدل إيست أونلاين”: إن المعرض اختتم بندوة حول الفنان الهولندي العالمي، ڤنسنت ڤان جوخ، و”تفكيك العمل الفني وإلقاء الضوء علي تفاصيل شديدة الدقة”، وذلك بمشاركة الفنان إبراهيم حنيطر، والفنانة منال السيف، بجانب مجموعة من الفنانين التشكيليين من بلدان عربية أجنبية عدة، سيقدمون مشاركاتهم عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الندوة التي ستقام بقاعة الاجتماعات، بجاليري “جاردن أوڤ آرت” سيراعى فيها الإجراءات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا في مصر من حيث عدد الحضور والتباعد الاجتماعي.

عمل للفنان إبراهيم فيليب

وأضافت مُنظمة معرض “تفاصيل” بأن فكرة المعرض التي راودتها خلال زيارة لها لمتحف الفنان الهولندي، ڤنسنت ڤان جوخ، في مدينة أمستردام، تقوم على منح المتلقي فرصة أكبر للتأمل والتأويل واكتشاف التفاصيل التي تتضمنها الأعمال التشكيلية، والتي تعطي رؤية مختلفة وجديدة لكل لوحة.

فيما قالت الفنانة التشكيلية السعودية، وجدان السيف، المشاركة بالمعرض، لـ “ميدل إيست أونلاين”: إن المعرض والندوة يناقشان التفاصيل الفنية التي تجعلنا نتعمق في كل زاوية في الفن ونجرده إلى عناصر نشعر بها ونتذوقها، وأن أساس كل لوحة نقطة ولون وخط، وأن فكرة المعرض، تمنحنا فرصة التأمل والتفكير بشكل ناضج، وتعطينا مزيداً من القدرة على الإبداع.

معرض “تفاصيل” الذي انتقل من صالة العرض بجاليري “جاردن أوڤ آرت”، ليعرض عبر الفضاء الإلكتروني، في آن واحد، شارك فيه نخبة من الفنانين والفنانات هم : چيهان رؤوف، إبراهيم المطيلي، إبراهيم فليب، بريت بطرس غالي، حنان العشماوي، نوره ديبان، مايا فارس، چانيت جرجس، نبيل سعد، أحلام عباس، والشقيقتان منال ووجدان السيف، شذا البطاينة، عبد مسلم المرشدي، رشا احمد، تغريد فوزي، مينا منصور، حنان يوسف، دينا يسري، منه مراد، رنا مكاوي، مها حسن، رأفت عبدلسلام، ماجد باقي، هايدي الزقزوقي، علاء صبري، إيمان خطاب، يوسف مكاوي، بجانب الفنان إبراهيم حنيطر، والفنانة هنا حلمى.

*عن ميدل أيست أون لاين