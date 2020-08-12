المنافذ الحدودية: 100 مليار دينار إيرادات شهر تموز

الهيئة تعتزم تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة بالأموال

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، نقل الحاويات المتكدسة إلى أماكن بعيدة للحفاظ على سلامة المنافذ وأمن المواطنين، فيما أشارت إلى ان إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن “الهيئة شرعت بناء على توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجان من مختلف المنافذ الحدودية برئاسة مدير المنفذ، وعضوية جميع الدوائر الموجودة لكشف الحاويات والبضائع المتكدسة ذات الطابع الكيمياوي”.

وأضاف أن “اللجان المشكلة بدأت بجرد كامل ومفصل عن الحاويات والبضائع المتكدسة كافة، التي تختلف سبب تكدسها ما بين اجراءات قضائية، أو عدم مراجعة اصحابها، او عدم اكتمال اوراقها الجمركية”.

وأشار إلى أنه “تمت المباشرة بأخلاء المنافذ من الحاويات، وتحويلها الى اماكن بعيدة ونائية، للمحافظة على سلامة المنافذ الحدودية وأمن المواطنين”.

ولفت الى ان “الموانئ البحرية عليها العبء الاكبر في تحمل كميات كبيرة من الحاويات، إذ تم التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، والاجهزة الامنية والدوائر ذات العلاقة كافة، لاتخاذ الاجراءات الاصولية بحق هذه الحاويات”.

وبين ان “إيرادات المنافذ الحدودية لشهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار، بالرغم من تصفير الرسوم الجمركية والاعفاءات لكثير من البضائع، اضافة الى اغلاق اغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا “، مشيرا الى “هذه الايرادات المتحققة جاءت من عمل 7 الى 8 منافذ حدودية من أصل 21 منفذاً”.

وأكد أن “الهيئة تعتزم تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة بالأموال، لمواجهة الضائقة المالية التي يمر بها البلد”.

وفيما يخص المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، أوضح أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً تحضرياً، من أجل الوصول إلى وضع حلول مشتركة مع الجانب الكردي”، لافتا إلى “وجود خطة مدروسة مبنية على التعاون المشترك، للوصول الى نتائج ناجعة”.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الأحد، إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي.