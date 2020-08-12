دراسات في تطوير مهارات الموظفين والنشاط التكتوني للسهل الرسوبي والتركيب الوظيفي لشط العرب

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من الفعاليات والأنشطة العلمية التي شهدتها جامعة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من الكليات والمراكز العلمية التابعة لها.

ورشة عن تطوير مهارات الموظفين

فقد نظم مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الانترنيت عن تطوير مهارات الموظفين واتكيت العمل الوظيفي.

وتهدف الورشة التي ادارتها الدكتورة سناء كاظم محمد وأشجان عريان السيد خلف الى إثراء وتطوير مهارات موظفي الجامعة في مجال فن الاتيكيت والارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسة.

وتضمنت الورشة تدريبات في مجال اتقان فن بروتوكالات العلاقات العامة والتعامل مع الرؤساء والمرؤسين وتعزيز ادبيات التعامل الوظيفي مع الاخرين كالضيوف والمراجعين واهم قواعد الاتكيت والتعريف باخلاقيات المهنة والاعراف الجامعية المتبعة فضلا عن الاحاطة بالحقوق والواجبات الوظيفية.

ودعت الورشة الى الاستمرار بنهج اشتراك جميع موظفي الجامعة وموظفي الدوائر الحكومية بهكذا ورش ودورات لما يعود بالفائدة على تنمية المهارات الوظيفية وتعزز دور المؤسسة والاسهام في تطوير ادائها نحو الافضل.

دراسة مورفوتكتونية لمواقع

مختارة في السهل الرسوبي للبلاد

وناقشت كلية العلوم الدراسة الموسومة ( دراسة مورفوتكتونية المراوح الغرينية لمواقع مختارة في السهل الرسوبي في العراق ) للباحثة حوراء دواي .

وهدفت الدراسة في تحديد ابرز العمليات التكتونية الحديثة في منطقة السهل الرسوبي الذي يحتل الاجزاء الوسطى والجنوبية من العراق وتهدف الى بيان اهمية استعمال المراوح الغرينية كأداة فعالة في تحديد النشاط التكتوني من خلال تأثرها بالتراكيب التحت سطحية المترافقة معها كالقباب والطيات والفوالق، وكذلك اعداد وتحديث شتى الخرائط الجيولوجية واستخلاص التراكيب الخطية لمنطقة الدراسة..

وتضمنت الدراسة بيان نتائج الانشطة التكتونية من خلال التراكيب الجيولوجية تحت السطحية والتي تتمثل على سطح الارض من خلال المظاهر الجيومورفولوجية المختلفة ابرزها (انظمة المراوح الغرينية على الجانبين الشرقي والغربي من السهل الرسوبي). حيث تم استعمال تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية ( Remote Sensing & Gis) في اجراء شتى عمليات المعالجة والتحليل والتفسير لشتى البيانات الفضائية المستمدة من الاقمار الصناعية.

واستنتجت الدراسة بيان عمليات التحسين الرقمي ونمو وتطور العديد من المراوح الغرينية على طول الحافة الغربية للسهل الرسوبي واظهرت الدراسة ان نمو بعض التراكيب التحت سطحية غير المعروفة والتي قد تعود الى امتدادات بعض الحقول النفطية في شرق منطقة الدراسة دليل على استمرار النشاط التكتوني للمنطقة.

واوصت الدراسة باجراء المسوحات الزلزالية وتحديد الانشطة التكتونية ومراقبة التغيرات المحتملة نتيجة للنشاط التحت ارضي التكتوني.

دراسة مناعية لالتهاب المجاري البولية

وناقشت كلية العلوم بجامعة البصرة دراسة بعض عوامل المناعة الخلوية المرتبطة مع التهاب المجاري البولية للباحثة آمنه جواد سوادي ..

وهدفت الدراسة الى تطبيق النظريه القائله ان عددا من الببتيدات المضاده للالتهابات المصنعه داخل خلايا الجسم مثل الكاثليسيدين Cathelecidin,TLR2,TLR4 تستعمل كمؤشرات حيوية على وجود التهابات في المجاري البولية لدى اغلب النساء التي شملتهم الدراسة وايضا الى معرفة ميكانيكة عمل هذه الببتيدات التي تسيطر على تنظيم المناعة الفطرية للجسم.

وتضمنت الدراسة قياس مستوى كلا من الكاثليسيدين و TLR2,TLR4,hsCRPفي كل من مصل وادرار الاشخاص المشتركين بالدراسة وجميعهم من النساء حيث تم تصنيفهم الى مجموعتين المجموعه الاولى تكونت من 60 مشتركا يعانون من التهابات المجاري البوليه ومجموعه اخرى ضابطة غير مصابة وبلغ عددهم 30 مشتركا جمعت معلومات المشتركين في استبانة خاصة وتضمنت معلومات شخصية واسئلة متعلقه باعراض المجاري البولية .

ووفقا لنتائج الدراسه فأن اعلى نسبة اصابه كانت لدى النساء المتزوجات التي تتراوح اعمارهن من (20-29 ) وان من اهم المسببات المرضية للاتهاب هو بكتريا الامعاء القولونية.

هيدروجيومورفولوجية الأودية الجافة غرب البصرة

وناقشت كلية الآداب دراسة في هيدروجيومورفولوجية الأودية الجافة غرب محافظة البصرة باستعمال التقانات الحديثة.

وتضمنت الدراسة التي قدمتها الباحثة نور الهدى جبار شنيت المالكي مؤهلات الوسط الطبيعي في منطقة الدراسة وبنمذجة الخصائص الهيدرومورفومترية وتقييمها والعمليات الجيومورفولوجية والاشكال الناجمة عنها وتحليل وتصنيف الغطاء الارضي وامكانية حصاد المياه.

وتهدف الدراسة الى دراسة هيدروجيومورفولوجي للأودية الجافة باستعمال التقانات الجغرافية الحديثة (نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتحسس النائي (RS) ).

وتوصلت الدراسة الى ان منطقة أحواض التصريف والبالغة مساحتها (10192) كم2 تقع في الاجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من الصفيحة العربية، اذ تحتل المنطقة الانتقالية بين الرصيف غير المستقر (الملتوي) ضمن حزام السلمان، والرصيف المستقر (غير الملتوي) ضمن حزام الزبير، وان منطقة الدراسة تتميز بوجود (9) اودية رئيسة تنحدر من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، وتشكل هذه الاودية بتفرعاتها شبكة الصرف المائي السطحية، فضلاً عن تأثر المنطقة بالعمليات المورفومناخية والتي تتضمن كل من عمليات التجوية بنوعيها الميكانيكية والكيميائية، وعمليات الحت المائي (المسيلي، الاخدودي، الغطائي).

واوصت الدراسة بالاعتماد على الاماكن المقترحة لاقامة السدود الترابية في مجاري الاودية، كونها تعمل على حجز مياه الامطار والسيول في المنطقة التي يعتمد عليها في بناء خطة استثمارية شاملة للقطاعات المختلفة الزراعي والسكني والصناعي.

التركيب الوظيفي لمدينة شط العرب

وناقشت كلية الاداب التركيب الوظيفي لمدينة شط العرب – دراسة في جغرافية المدن.

وتضمنت الدراسة التي قدمها الطالب أباذر عزيز حامد خضير التميمي خمسة فصول تناولت في الفصل الأول البعد التأريخي والخصائص الجغرافية لمدينة شط العرب وبيّن الفصل الثاني التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض الوظيفية السكنية والتجارية والصناعية وتطرق الفصل الثالث التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض الوظيفية الخدمية في مدينة شط العرب في حين بحث الفصل الرابع التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض الوظيفية لخدمات البنى التحتية في مدينة شط العرب وأوضح الفصل الخامس العلاقات الإقليمية والاتجاهات المستقبلية لنمو المدينة.

وتهدف الدراسة الى دراسة الوظائف التي تقوم بها مدينة شط العرب من حيث نشاط الوظيفة لمعرفة مدى أهميتها في حياة المدينة ومعرفة طبيعة العلاقات الوظيفية من خلال اختيار مجموعة من المعايير المستخدمة في تحديد النطاق الوظيفي.

وتوصلت الدراسة الى حاجة المدينة للخدمات المجتمعية ولا سيما رياض الأطفال والمدارس بمراحلها كافة بسبب التزايد المستمر للسكان وعدم وجود مستشفى يغطي الحاجة الفعلية والمستقبلية للمدينة فضلا عن حاجة المدينة لخدمات البنى التحتية (الماء، المجاري، الكهرباء، النقل، الاتصالات) وذلك ناتج بسبب أن الزيادة السكانية لم ترافقها تلك الزيادة في خدمات البنى التحتية.