دوري الشباب المنتظر

نعمت عباس

الشباب اساس بناء المجتمع والركيزة الاساسية ضمان المستقبل ومنذ زمن بعيد المشؤولين على شؤون كرة القدم بالعراق بدأوا الاهتمام باللاعبين الشباب من خلال دوري خاص بهم وتقام المباريات قبل الفريق الأول وعلى ملعبي الشعب والكشافة وملاعب الأندية الأخرى، حيث الجمهرو الغفير، ومنحهم فرصة المشاركة في البطولات الخارجية الدولية في فنلندا والسويد وكل نجومنا الدوليين ظهروا في هذه البطولات.

وكان يقود هذه المنتخبات ابرز المدربين العراقيين، ونأمل ان يعاد النظر في الاهتمام بهذه القاعدة وتوفير سبل النجاح من كافة الجوانب، وتبقى مسألة مهمة اخشى ان تتكرر مرة اخرى كما كانت في السابق منتشرة بشكل خطير وهي التلاعب باعمار اللاعبين من اجل الحصول على الألقاب والفوز بالبطولات، وهذه آفة تهدد مستقبل كرة القدم في العراق.

بالأمس كانوا مدربيين فرق الشباب تربويون امثال داود العزاوي، وبذكر هذا الرجل مكتشف النجوم احد المرات وبالتحديد وقتها كنت مدربا لشباب نادي السلام عام 1990 وبمساعدة الكابتن علي حسين محسن، وخلال جولاتي في الملاعب الشعبية اخترت ثلاثة لاعبين هم : جلال كريدي، رياض دواي، حسين دعيج، ودعيج كان مسجل في كشوفات نادي الرشيد ويحتاج كتاب استغناء ليحق له اللعب في شباب نادي السلام، فذهبت للعزاوي”اطال الله عمره” وقلت له كانت داود نحتاج الحارس حسين دعيج من فريقكم للعب في شباب نادي السلام، فقال “تدلل” كابتن لا يوجد مانع لانه حارس ثالث عندنا، وحصل لي كتاب استغناء وشاءت الصدف فلعبنا امام الرشيد وتألق دعيج ورد ضربة جزاء وانقذ المرمى من كرات عديدة وقال الكابتن العزاوي للاعبين الاحتياط هذا ديعج؟.. قالوا له نعم كابتن فاندهش وابتسم.

وفي نهاية اللقاء الذي انتهى سلبيا، اشاد العزاوي بالحارس والفريق ليعطي درسا في التعامل التربوي والاخلاقي مع هذه الشريحة من اللاعبين.

همسة تربوية: على الهيئات الإدارية اختيار المدربين التربويين لفرق الشباب امثال الكابتن” سعد حافظ ورعد كاظم وعادل عبد المسيح وهمام صالح وتحسين فاضل وغيرهم” من المدربين الشباب.

همسة خاصة: اشرفت على تدريب شباب نادي السلام لكرة القدم موسمين فقط، ظهر من فريقنا نجوم امثال همام صالح، تحسين فاضل، عادل عبد المسيح، علي والي ، وسام عبد القادر، مصطفى حسين، محمود حسين، اياد شاكر، موسى محسن، جلال كريدي، رياض دواي، حسين دعيج، هادي مانع، منهم من مثل المنتخبات الوطنية ومنهم من لعب لأندية المقدمة ومنهم من مثل نادي السلام الفريق الأول.

* مدرب عراقي محترف