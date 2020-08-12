بايرن ميونيخ يستعيد سلاحين قبل موقعة برشلونة الجمعة

ماتيوس يرشح البافاري للقب أبطال أوروبا

العواصم ـ وكالات:

استعاد بايرن ميونخ، سلاحين بارزين قبل موقعة برشلونة، بملعب النور، يوم بعد غد الجمعة ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” أن الثنائي كينجسلي كومان وجيروم بواتينج، شاركا في مران البافاري، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة البارسا.. وتأتي هذه المشاركة لتؤكد جاهزية الثنائي بعد الشكوك التي حامت حولهما في الأيام القليلة الماضية.

وغاب كومان عن تدريبات بايرن الأخيرة، مما دفعه للغياب عن مواجهة تشيلسي، السبت الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب مشاكل في عضلات الفخذ.. أما بواتينج تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة البلوز، مما أدى لاستبداله في مستهل الشوط الثاني.. على جانب آخر، يعمل الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، ضمن برنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة في الكاحل.

ويأمل الجهاز الفني للبايرن، بقيادة هانز فليك، في تجهيز الدولي الفرنسي خلال الأيام المقبلة، على أن يسافر رفقة بقية زملائه للبرتغال، يوم غد الخميس ، نظرًا لإمكانية لحاقه بمواجهة نصف النهائي، حال التأهل.

من جانبه، رشح لوثار ماتيوس، أسطورة الكرة الألمانية وبايرن ميونخ، النادي البافاري للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. وخلال عموده عبر شبكة “سكاي سبورتس”، كتب ماتيوس: “أريد أن أقول شيئًا واحدًا في البداية، بالنسبة لي، بايرن المرشح الأوفر حظًا في دوري الأبطال“.

وأضاف: “روبرت ليفاندوفسكي انعكاس لأداء بايرن، ورغبته العارمة في التتويج بالثلاثية، فهو لا يعد الآن اللاعب الأفضل في العالم فحسب، بل أن شخصيته وحضوره وتركيزه الكبير على تحقيق الأهداف، أمر فريد، ولا يضاهيه لاعب آخر“.

وأردف: “أحاول دومًا البحث عن إبرة في كومة القش، عند تحليل أداء الفرق، لوضع يدي على نقاط الضعف.. لكني لا أجد شيئًا حاليًا في بايرن، لا داخل أو حتى خارج الملعب“.وتطرق ماتيوس إلى برشلونة، الذي سيواجه العملاق البافاري في ربع النهائي، بعد غد الجمعة، حيث قال: “البارسا ظهر بمواطن ضعف عديدة أمام نابولي“.

وأكمل: “بالطبع، ليونيل ميسي لا زال قادرًا على تفكيك أي دفاع في العالم، لكن الأمر يعود في النهاية للفريق واللعب الجماعي، لتحقيق الأهداف الكبرى.. وهذا ما يفتقده برشلونة بشدة، نظرًا لمعاناته في الجانب الدفاعي“.

وأشار نجم منتخب ألمانيا السابق، إلى خروج كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس من دور الـ16، واصفًا هذا الإقصاء بالمفاجأة الكبرى، رغم ثنائه على ما قدمه ليون أمام البيانكونيري.. واستبعد ماتيوس تحقيق ليون معجزة أخرى، عند مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ8، لا سيما بعد تجاوز الأخير عقبة ريال مدريد، وقرب استعادته لنجمه الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو.. لكنه اعتبر أن مان سيتي سيكون تحت ضغط هائل، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سيمنح بايرن فرصة للتأهل على حسابه، في نصف النهائي.

وفي ختام عموده، توقع ماتيوس وصول باريس سان جيرمان لمواجهة أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي الآخر، مع تأهل الفريق الفرنسي للنهائي لملاقاة بايرن ميونخ، الذي سيكون الأوفر حظًا للظفر باللقب.