صنز يحقق الانتصار السادس تواليا

في دوري السلة للمحترفين

نيويورك ـ وكالات:

واصل فينكس صنز انطلاقته المثالية منذ استئناف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وحقق فوزا جديدا بالتغلب 128-101 على أوكلاوهوما سيتي ثاندر بالقرب من أورلاندو أول أمس.. وتألق ديفن بوكر وأحرز 35 نقطة وجلس بديلا في الربع الأخير، وسجل للمرة 90 في مسيرته 30 نقطة أو أكثر ليعادل رقم والتر ديفيز أسطورة صنز في عدد المباريات التي يسجل فيها هذا العدد من النقاط.

وساهم ميكال بريدجز والشاب الواعد كاميرون جونسون في الانتصار بتسجيل 18 نقطة لكل منهما ليحقق صنز فوزه السادس على التوالي منذ الاستئناف، ويصبح سجله 32-39 ويبقى في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.

وتصدر داريوس بازلي قائمة مسجلي النقاط في ثاندر (43-27) الذي أهدر تقدمه بفارق 15 نقطة في النصف الأول وخسر للمرة الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات منذ استئناف المسابقة بعد توقف طويل منذ آذار الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وافتقد أوكلاهوما سيتي عدة لاعبين أساسيين أبرزهم ستيفن آدمز وشاي جيلجيوس-ألكسندر ودانيلو جاليناري ونيرلنز نويل بسبب الإصابة إلى جانب دينيس شرودر لأسباب شخصية.

وفي مباراة ثانية، انتفض دالاس مافريكس بعد التأخر بفارق 22 نقطة وفاز 122-114 على يوتا جاز.

وتألق تيم هارداواي وسجل 27 نقطة وأضاف سيث كوري 22 نقطة كما سجل بوبان ماريانوفيتش 20 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليحقق مافريكس فوزه 43 هذا الموسم مقابل 30 خسارة.

وتصدر جوردان كلاركسون قائمة مسجلي النقاط في يوتا برصيد 18 نقطة فيما أضاف رايجون تاكر 17 نقطة، في أفضل حصيلة في مسيرته، لكن الفريق أهدر تفوقه بفارق كبير من النقاط لثاني مباراة على التوالي.

وافتقد الفريقان العديد من اللاعبين البارزين، حيث غاب لوكا دونتشيتش وكريستابس بورزينجيس من دالاس بسبب الحصول على راحة بينما افتقد جاز الثنائي دوريان فيني-سميث ودونوفان ميتشيل.

وتقدم يوتا 70-54 مع نهاية النصف الأول ثم عزز تفوقه بنتيجة 78-56 قبل أقل من دقيقتين على نهاية الربع الثالث.. لكن دالاس انتفضل وعوض الفارق في بداية الربع الأخير وسجل 18 نقطة مقابل نقطة وحيدة لجاز ليتقدم 103-101 ثم يخرج بالانتصار.

كما، أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية قبل 0.4 ثانية من النهاية ليقود لوس أنجيليس ليكرز للفوز 124-121 على دنفر ناجتس.. سجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من 3 هزائم متتالية ويخرج بالانتصار.

وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.. وتصدر بي.جيه دوزير قائمة مسجلي النقاط في ناجتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.

وابتعد الفارق بين ناجتس، الذي أراح أغلب لاعبيه الأساسيين في الربع الرابع، ولوس أنجيليس كليبرز صاحب المركز الثاني في القسم الغربي قبل خوض آخر جولتين. وضمن ليكرز في وقت سابق تصدر القسم الغربي للمسابقة.

إلى ذلك، تفوق تورونتو رابتورز حامل اللقب 114-106 على ميلووكي باكس، لأول مرة هذا الموسم،وسجل كريس باوتشر لاعب رابتورز 25 نقطة، في أفضل حصيلة بمسيرته، واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف مات توماس 22 نقطة، في أفضل أداء بمشواره، كما سجل نورمان باول 21 نقطة وتابع ثماني كرات مرتدة.. وساهم باسكال سياكام لاعب رابتورز في الانتصار بتسجيل 14 نقطة.

وفاز باكس بأول مباراتين بين الفريقين خلال الموسم الجاري.. وتألق كايل كورفر من ميلووكي وسجل 19 نقطة وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطة فيما أضاف زميله جورج هيل 14 نقطة.. وغاب يانيس أنتيتوكومبو عملاق باكس بعدما خضع لجراحة بسيطة في أسنانه، في حين افتقد رابتورز الثلاثي كايل لوري وسيرج إيباكا وفريد فان فليت بسبب إصابات مختلفة.