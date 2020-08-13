جهلنا بالمستقبل نعمة كبيرة نتجاهلها حين نسعى الى معرفته

احلام يوسف

الكثير منا وربما اغلبنا يتمنى ان يمتلك موهبة قراءة المستقبل، وقد يكون هذا احد الاسباب التي تجعل الكثير يحرص على متابعة الابراج او قراءة الفنجان وغيرها من الامور التي تشعره بانه على علم بمستقبله.

بعض الاشخاص لديهم تلك الموهبة وتتمثل برؤيتهم للمستقبل القريب من خلال الاحلام التي تسمى في حالتهم رؤيا، وهناك من يكون التنبؤ بواسطة رموز واحيانا تكون بالتفصيل كأن يحلم بأحد افراد العائلة يصيبه مكروه ويحدث بالفعل كل ما حلم به.

ما هو تفسير العلم لهذه الحالة، وهل هناك فعلا من يتنبأ بالمستقبل ويأتيه الحدث على صورة حلم؟

الطبيب النفسي معتز الجنابي يقول ان موضوع الرؤيا من ناحية الدين واضح بانه هبة من الله واستشهد بآيات من القران الكريم: ورد تفسير الرؤى في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث، فقال تعالى “وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث..” ومن الرؤى التي وردت في القرآن الكريم، حادثة السجينين اللذين شرحا للنبي يوسف عليه السلام حلميهما وتحقق تفسيره لهما، كذلك رؤيا الفرعون الشهيرة التي تحدث فيها عن السنوات السبع العجاف.. الى اخره، اما من ناحية العلم فقد فسر بعض العلماء موضوع الحلم بنحو عام.

وتابع: يعد سيغموند فرويد أول من وضع الأسس العلمية لتفسير الأحلام في كتابه (تفسير الأحلام) حيث قال أن الأحلام تنتج عن الصراع النفسي بين الرغبات اللاشعورية المكبوتة والمقاومة النفسية التي تسعى لكبت هذه الرغبات، وبالتالي فإن الحلم، محاولة للتوفيق بين هذه الرغبات المتصارعة، ويلعب الحلم عند فرويد وظيفة “حراسة النوم” ومنع أي شيء يقلق النائم ويؤدي الى إيقاظه فمثلا ان أحس النائم بالعطش، فسيحلم بأنه يشرب الماء وبهذا يستمر نائماً ولا يضطر للاستيقاظ لشرب الماء.

واضاف: ألفرد أدلر، أحد طلاب فرويد رأى أن للحلم وظيفة يتم من خلالها توقع الاحداث، أي أن النائم يتنبأ من خلال الحلم بما يمكن أن يواجهه في المستقبل. اما كارل يونغ فيجد أن الحلم ليس فقط استباقاً لما قد يحدث في المستقبل ولكنه ناتج عن نشاطات اللاوعي، ويرى أن الأحلام تقدم حلولاً لمشكلات الشخص في محاولةٍ لإعادة التوازن إلى الشخصية.

فإذن فالحلم يمكن ان يكون وسيلة للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل القريب او البعيد وهناك بعض الاشخاص التقيناهم وتحدثوا عن رؤاهم التي تحققت فيما بعد.

بان اسعد تقول: قبل ان يتوفى والدي حلمت باني رأيته يمشي مع عمي المتوفى وبقيا يبتعدان الى ان اختفيا في سراب كأنه بحر او ضباب، استيقظت حينها وشعرت بالخوف عليه لكن مرت عدة ايام ولم يحدث شيء فتصورت انه مجرد قلق وخوف عليه، لكنه توفى بسكتة قلبية بعد حوالي اسبوع.

جميل الاسدي يقول ان كل حلم يتذكره بعد استيقاظه يتحقق، وقال: هناك امر غريب في موضوع الاحلام لدي، فعادة لا اتذكر ما حلمت به برغم اني اعلم ان الانسان لا يمكن ان ينام من دون ان يحلم، لكن الاحلام الوحيدة التي اتذكرها بعد استيقاظي هي ما تتحقق فيما بعد، حلمت بسفر اختي وموت امي وعلو شأن ابن اخي والكثير الكثير من الاحلام التي تحققت وحقيقة بت اخاف من اي يوم استيقظ فيه واتذكر حلم معين، لا اريد ان افكر بأي امر قبل حدوثه خاصة ان كان مقلقا.

مع اننا غالبا ما نطمح لمعرفة المستقبل، لكن يبدو ان معرفته لن تجلب لنا سوى القلق وقد تكون تلك احدى نعم الله علينا التي لا نقدر قيمتها.