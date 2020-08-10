نانسي عجرم تتبرع لمساعدة ترميم المنازل المتضررة بعد انفجار بيروت

الصباح الجديد-وكالات:

خصّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمعية “Lebanon Of Tomorrow” للمساهمة في ترميم منازل المتضررين من الكارثة الكبيرة التي هدمت مناطق عدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي التفاصيل، فان نانسي تبرعت بمبلغ مادي كبير لم يتم الكشف عنه، وحتى الاعلامي مارسيل غانم في برنامج “صار الوقت” لم يعلن الموضوع لأنها كما يبدو لم ترغب ان يكون الموضوع بمنزلة دعاية لها ففضلت ان يكون سرا.

غير أن بعض المصادر من داخل محطة “ام تي في” أكدّت تبرع نانسي بمبلغ كبير، وانتشر الخبر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اشاد الجميع بما قامت به النجمة بعيداً عن وسائل الاعلام والاستعراض كما يفعل بعض النجوم.

وكان زوج نانسي فادي الهاشم اصيب بالانفجار الذي وقع يوم الرابع من أغسطس/آب بمرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت مدير أعمال الفنانة اللبنانية.

وحرص جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، على طمأنة جمهورها على حالتها بعد الانفجار، وكشف عن الأضرار التي أصابت عيادة زوجها فادي الهاشم.

وكانت نانسي كتبت تغريدتين عبر حسابها على “تويتر” بعد حصول الانفجار دعت فيها الله إلى أن يحفظ لبنان قائلة: “يا رب ما النا غيرك”.

وفي تغريدة ثانية شاركت نانسي جمهورها بصورة عين داخلها علم لبنان مع دمعة وعلقت عليها قائلة: “وبتبقى الدّمعة”.