  • الأحد , 9 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

دنيا سمير غانم تشعل تويتر بانضمامها إلى نادي يوفنتوس

الصفحة الأخيرة
التعليقات على دنيا سمير غانم تشعل تويتر بانضمامها إلى نادي يوفنتوس مغلقة
0 views

الصباح الجديد-وكالات:

انضم اسم الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي موقع “تويتر” في مصر، بعدما أثارت حيرتهم بأنباء تتعلق بانضمامها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتداول رواد موقع “تويتر” صورة لفتاة تشبه الممثلة المصرية نشرها الحساب الرسمي لنادي “يوفنتوس”، وزعموا معها انتقال الفنانة الشهيرة إلى صفوف النادي الشهير المنضم إليه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

فيما بعد اوضح عدد من المستخدمين أن الصورة المتداولة للاعبة سارة جاما، قائدة المنتخب الإيطالي للسيدات.

وشعر العديد من مستخدمي “تويتر” بارباك بسبب الشبه الكبير في الملامح بين جاما ودنيا سمير غانم.

​من ناحية أخرى، استأنفت دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلم “تسليم أهالى” بعد عيد الأضحى مباشرة، الذي يشاركها بطولته هشام ماجد ولوسي. تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشهد الفيلم على عودة دنيا سمير غانم لشاشة السينما بعد غياب ثلاث سنوات، منذ بطولتها في فيلم “لف ودوران” مع الفنان أحمد حلمي. وآخر عمل تلفزيوني كان مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي عرض في رمضان 2019.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة