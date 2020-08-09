دنيا سمير غانم تشعل تويتر بانضمامها إلى نادي يوفنتوس

الصباح الجديد-وكالات:

انضم اسم الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي موقع “تويتر” في مصر، بعدما أثارت حيرتهم بأنباء تتعلق بانضمامها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتداول رواد موقع “تويتر” صورة لفتاة تشبه الممثلة المصرية نشرها الحساب الرسمي لنادي “يوفنتوس”، وزعموا معها انتقال الفنانة الشهيرة إلى صفوف النادي الشهير المنضم إليه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

فيما بعد اوضح عدد من المستخدمين أن الصورة المتداولة للاعبة سارة جاما، قائدة المنتخب الإيطالي للسيدات.

وشعر العديد من مستخدمي “تويتر” بارباك بسبب الشبه الكبير في الملامح بين جاما ودنيا سمير غانم.

​من ناحية أخرى، استأنفت دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلم “تسليم أهالى” بعد عيد الأضحى مباشرة، الذي يشاركها بطولته هشام ماجد ولوسي. تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشهد الفيلم على عودة دنيا سمير غانم لشاشة السينما بعد غياب ثلاث سنوات، منذ بطولتها في فيلم “لف ودوران” مع الفنان أحمد حلمي. وآخر عمل تلفزيوني كان مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي عرض في رمضان 2019.