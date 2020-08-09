إيغليسياس ومادونا يتضامنان مع لبنان

الصباح الجديد-متابعة:

تفاعل عدد من النجوم العرب والعالميين مع احداث بيروت الاخيرة، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني وحزنهم للمأساة التي اودت بحياة العشرات وشردت الالاف بعد هدم منازلهم. حيث عبّر النجم ​إنريكي إيغليسياس​ عن تضامنه مع الشعب اللبناني، بعد الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ودعا إلى التبرع للأطفال عبر منظمة “Save The Children”.

ونشر إنريكي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للعلم اللبناني، مناشداً دعم لبنان في هذه المحنة، والتبرع للأطفال.

وعلّق إنريكي على الصورة، قائلاً: “أبعث بكل حبي لكل شخص في لبنان. منظمة إنقاذ الطفل على الأرض مستعدة لدعم الاحتياجات العاجلة للأطفال المتضررين من هذا الحادث المأساوي. يرجى التفكير في التبرع إذا كنت قادراً على ذلك”.

كما تفاعلت النجمة العالمية ​مادونا​ مع كارثة إنفجار ​مرفأ بيروت​، معربةً عن حزنها الشديد وتأثرها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، كان إنتشر بشكل كثيف بين المتابعين، تظهر فيه سيدة لبنانية وهي تعزف على البيانو وسط الحطام الذي لحق بمنزلها نتيجة الإنفجار. وعلّقت مادونا على الفيديو بالقول: “هذا الفيديو يحطم قلبي”.

يشار إلى أن هذا الحادث الأليم، أوقع خسائر فادحة في الممتلكات، وخسائر بشرية كبيرة إذ تخطى عدد الضحايا الـ150، وعدد الجرحى الـ6000 إضافة لعدد من المفقودين.